Реализация режима самозанятость в России признана успешной. По словам президента Владимира Путина на встрече с представителями «Деловой России», при первоначальном введении этого налогового режима существовали серьезные сомнения относительно его эффективности — будут ли граждане регистрироваться в качестве самозанятых и доверять предлагаемым государством условиям. Однако, теперь поставленная цель по легализации этого сегмента экономики достигнута.

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«Когда принимали решение в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей, споров было очень много: будет ли это вообще работать, сможем ли мы добиться цели, которую перед собой ставим, а именно цель обеления этого бизнеса, будут ли люди регистрироваться, поверят ли они тем шагам, которые государство делает? <…> В целом, все получается», — резюмировал он.

При этом глава государства признал наличие определенных проблем, в частности случаи, когда компании злоупотребляют наймом самозанятых с целью снижения налоговой нагрузки. Однако он подчеркнул, что любые новые регулирующие меры должны разрабатываться с особой осторожностью, чтобы не спровоцировать возврат самозанятых в теневой сектор.

Президент поручил Минэкономразвития и Минтруду уделить особое внимание этому вопросу, подчеркнув необходимость избегать любых шагов, которые могли бы снова загнать самозанятых в «серую зону». По его словам, все решения в этой сфере должны приниматься предельно взвешенно и аккуратно.

Специальный налоговый режим для самозанятых был введен в России в 2019 году как мера по легализации теневых доходов. В настоящее время зарегистрированные самозанятые уплачивают налог по ставке 4-6% от дохода вместо стандартных 13% НДФЛ. Согласно последним данным, в стране официально зарегистрировано более 6 млн самозанятых граждан.

Режим самозанятости особенно подходит для фрилансеров, работающих на себя: простая регистрация, низкая налоговая ставка, отсутствие отчетности и т. д. Ранее «Инк.» рассказал, как стать самозанятым и что для этого нужно учитывать.