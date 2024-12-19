В 2024 году были возбуждены уголовные дела о хищениях при реализации национальных проектов на общую сумму более 4,5 млрд руб. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании комитетов Совета Федерации. Он отметил, что все уголовные дела будут доведены до конца.

Национальные проекты — это стратегические инициативы и программы федерального уровня, утверждаемые указом президента. Они должны обеспечить прорывы в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, повысить уровень жизни каждого гражданина, а также создать возможности для самореализации россиян.

Сумма убытка от хищений при реализации национальных приоритетных проектов составила более 4,5 млрд руб.

«Это значительная сумма, поэтому все эти уголовные дела будут доведены до конца. Хищений достаточно много», — заявил Краснов.

Генпрокурор отметил, что в ведомстве отслеживают ситуацию в субъектах РФ. В частности, прокуратура обращает внимание на то, как расходуются деньги, насколько эффективно и носят ли эти траты целевой характер.

«Если мы видим хищение, то, безусловно, даем правовую оценку действиям тех лиц, которые его совершили. Но в большинстве случаев денежные средства где-то тратятся неэффективно», — сказал Краснов. По его мнению это связано, в том числе, с некомпетентностью исполнителей.

По словам генпрокурора, всего в 2024 году при реализации национальных проектов различного рода вскрыто более 70 тыс. нарушений и составлено порядка 48 тыс. актов реагирования.

Краснов уточнил, что общая сумма штрафов, связанных с нарушениями условий контракта, составила более 460 млн руб. «Нами принципиально решается вопрос о привлечении к административной и иной ответственности лиц, которые совершили правонарушения», — сообщил он.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года площадь застройки по проектам в рамках федеральной программы комплексного развития территорий увеличилась в 2,7 раза. Однако, несмотря на существенный прирост показателей, доля КРТ пока лишь 4% от всего возводимого в России жилья.