При выборе жилья, уже готового к проживанию, россияне в первую очередь ориентируются на расположение дома, а потом — на стоимость квартиры. Такой вывод следует из проведенного ВТБ опроса, сообщает РБК. Опрос прошел в начале октября 2024 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет, проживающих в российских городах с населением от 100 тыс. жителей. По некоторым группам вопросов можно было выбрать несколько вариантов.

Опрос показал, что наиболее важным для покупателей является локация дома. Так ответили 44% респондентов. Стоимость будущей квартиры волнует 41% россиян. Это самые большие показатели среди всех предложенных на выбор вариантов. 33% опрошенных подчеркнули важность размера квартиры и ее планировки. Наличие инфраструктуры в окрестностях дома и ее особенности интересуют 32%, а состояние квартиры и отделки — 22% покупателей.

Реже всего на выбор квартиры влияют юридические нюансы сделки (4%). Важность особенностей ипотечного кредитования отметили только 8% опрошенных. Доступность ипотеки существенно снизилась, и покупатели ищут альтернативные варианты, жилье приобретается также за собственные деньги, без использования кредитных средств банка, считает начальник управления «Ипотечного кредитования ВТБ» Сергей Бабин.

В ходе опроса выяснилось, что 32% россиян отдают предпочтение многоквартирным домам, построенным три-десять лет назад. Чаще всего (40%) такой вариант выбирают жители Сибири. 30% выберут загородный дом. Больше всего (41%) желающих жить в частном доме на Северном Кавказе, а меньше всего (23%) — в Москве и Подмосковье.

23% опрошенных заявили о желании жить в новостройке. К этой категории относятся дома, у которых с момента сдачи в эксплуатацию прошло не более трех лет. 15% респондентов не против жить в доме, построенном более десяти лет назад.

Высокий интерес к домам, построенным три-десять лет назад, чем к более новым, объясняется рядом факторов. Так, 54% опрошенных отметили риск надолго оказаться в зоне дискомфорта из-за шума и прочих неудобств, связанных с ремонтными работами в квартирах соседей. Еще 42% отметили риск длительного ожидания, когда завершится стройка, 39% — возможные проблемы с инфраструктурой, 38% — вероятные трудности с инженерными коммуникациями.

Низкий интерес к домам, построенным более десяти лет назад, опрошенные объяснили возрастом построек. Половина респондентов считают их старыми и требующими ремонта.

Ранее аналитики выяснили, на сколько жители России осведомлены о возможностях получения дополнительных средств на общедомовые нужды. Опрос был проведен в октябре 2024 года среди 1,5 тыс. собственников жилой недвижимости, проживающих в многоквартирных домах. Исследование провело АО «Оператор информационной системы».