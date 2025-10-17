Чистая прибыль российских банков в сентябре достигла 367 млрд руб., увеличившись почти в два раза по сравнению с августовскими 203 млрд руб. Рентабельность капитала поднялась с 13% до 23%, сообщается в отчете Банка России о развитии банковского сектора.

Freepik

Основной вклад в финансовый результат внесла прибыль от кредитной деятельности, которая достигла 300 млрд руб., прибавив 116 млрд руб. за месяц. Банки сократили отчисления в резервы на 84 млрд руб. после значительного увеличения в августе у отдельных кредитных организаций. Чистый процентный доход вырос на 29 млрд руб.

Доходы от непрофильных операций сохранились на августовском уровне — 107 млрд руб. Кредитные организации получили прибыль от валютных операций и переоценки производных инструментов в размере 71 млрд руб. на фоне ослабления рубля. Еще 25 млрд руб. принесли дивиденды дочерних финансовых структур.

Совокупный финансовый результат отрасли составил 239 млрд руб., что ниже чистой прибыли из-за негативной переоценки ценных бумаг, преимущественно облигаций федерального займа, на 128 млрд руб. Балансовый капитал увеличился на 369 млрд руб. и достиг 19,3 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель к 1 октября вырос на 0,6 трлн руб., до 99,3 трлн руб., что составило лишь 0,7% против 1,7% месяцем ранее. Половину новых займов получили застройщики. Вложения в корпоративные облигации увеличились на 0,1 трлн руб. за счет выпусков металлургических компаний.

Читайте также РБК узнал о планах банков по созданию второй платежной системы

Портфель необеспеченных потребительских займов сократился на 0,1%. Регулятор отмечает, что заемщики предпочитают кредитные карты с льготным периодом крупным кредитам наличными. Автокредитование продолжило расти более чем на 2% — граждане стремятся купить машину до повышения утильсбора.

Задолженность по ипотеке выросла на 1%, выдачи составили 404 млрд руб. против 392 млрд руб. в августе. Основной объем — 271 млрд руб. — пришелся на «Семейную ипотеку». Рыночная ипотека со средней ставкой 21,3% остается невостребованной, ее выдачи достигли лишь 92 млрд руб.

Портфель облигаций на балансах банков уменьшился на 0,2 трлн руб. Вложения в ОФЗ сократились по трем причинам: снижение накопленного купонного дохода на 0,2 трлн руб., отрицательная переоценка на 0,1 трлн руб. после сентябрьского снижения ключевой ставки на 1 п.п. и продажа бумаг на 0,1 трлн руб. Минфин разместил облигации на 0,4 трлн руб., банки приобрели 55,4% выпуска.