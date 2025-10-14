Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк готовят концепцию второй платежной системы в России, сообщает РБК со ссылкой на собеседников в банках. Новая система может сосредоточиться на бесконтактных способах оплаты — через QR-коды, биометрию и Bluetooth, а не на выпуске карт. Инвестиции в проект могут достичь 10 млрд руб.
Идею запустить альтернативу Национальной системе платежных карт (НСПК) глава Альфа-банка Владимир Верхошинский озвучил в начале октября 2025 года на форуме «Финополис». Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала инициативу, отметив, что параллельно можно сделать НСПК более открытой. Глава Сбербанка Герман Греф высказывался о создании конкурента НСПК еще в 2023 году, но тогда проект не получил развития.
Причиной возвращения к идее стали неудачные переговоры банков с регулятором о сохранении нескольких платежных QR-кодов на рынке, сообщили два источника в крупных банках. После ухода Visa и Mastercard в 2022 году монополистом стала НСПК, принадлежащая ЦБ на 100%. Китайская UnionPay не покинула Россию, но ее карты выпускает ограниченное число организаций.
Директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-банка Сергей Хромов сообщил, что платежное объединение трех организаций находится в стадии оформления документа для представления регулятору. К инициативе могут подключиться другие финансовые структуры, финтехи, сотовые операторы и ретейл в качестве учредителей. Оператор Т2 уже обсуждает участие внутри компании, а «ВымпелКом» («Билайн») заинтересован в присоединении, сообщили два источника. Совкомбанк готов рассмотреть участие, если вопрос станет актуальным, заявил первый зампред правления Сергей Хотимский. ВТБ считает текущую роль НСПК достаточной.
Участники обсуждают два ключевых аспекта: необходимость выпуска собственных карт и выбор технологической базы. Представитель Сбербанка отметил, что карты занимают значимую долю рынка, поэтому их выпуск не исключен при рыночной потребности или выходе на международные рынки. Однако начинать проект планируется с бесконтактных технологий NFC/Bluetooth и биометрических решений.
Относительно инфраструктуры два собеседника РБК подчеркнули важность независимости системы — она не должна строиться на базе НСПК или только Сбербанка. Один источник в крупном банке сообщил, что обсуждается использование готовой инфраструктуры Сбербанка, но тот в таком случае требует основную долю в проекте. Представитель Сбербанка опроверг этот сценарий, заявив, что альтернатива должна быть независимой юридически и технологически.