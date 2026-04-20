Южнокорейская Samsung SDI подписала многолетний контракт с Mercedes-Benz на поставку аккумуляторов для электромобилей. Это первое соглашение между компаниями и сигнал о перераспределении сил на рынке EV.

Сделка предусматривает поставки батарей с высоконикелевой химией NCM (никель, кобальт, марганец), которые Mercedes будет использовать в электромобилях следующего поколения.

Аккумуляторы рассчитаны на будущие компактные и среднеразмерные электрические внедорожники и купе — одни из самых конкурентных сегментов рынка.

Финансовые условия не раскрываются. При этом сделка показывает сдвиг в отрасли: автоконцерны все сильнее зависят от производителей батарей, которые превращаются в ключевое звено цепочки создания стоимости электромобилей.

Высоконикелевая NCM-химия считается одним из ключевых решений для увеличения плотности энергии, запаса хода и производительности электрокаров — именно эти параметры напрямую определяют конкурентоспособность моделей в премиум-сегменте.

Для Samsung SDI контракт означает расширение присутствия среди премиальных автопроизводителей и укрепление позиций на глобальном рынке батарей. Для Mercedes-Benz — диверсификацию поставщиков и доступ к новым технологиям на фоне ускоряющейся электрификации модельного ряда.

Сделка также подтверждает главный тренд отрасли: центр технологического преимущества смещается от двигателей к батареям, которые определяют дальность хода, стоимость и архитектуру современных электромобилей.

