Теневой рынок перевозок в России растет быстрее, чем успевает реагировать регулирование. За полтора года число Telegram-каналов и групп в соцсетях, через которые заказывают нелегальное такси, увеличилось почти в три раза, сейчас их 11,3 тыс. Аудитория таких сервисов достигла 22,7 млн человек, посчитали в Госдуме и Объединении самозанятых России.
Причина проста и неудобна для отрасли: люди знают о рисках, но ехать-то надо. Опрос почти десяти тыс. пассажиров в Казани, Самаре, Новосибирске, Тюмени и Нижнем Новгороде показал: 85,5% горожан признают, что бояться садиться к нелегальным водителям. Больше половины понимают, что при аварии никакой компенсации не получат. Но 44,3% готовы на риск, если цена поездки выглядит приемлемой.
Криминальная статистика при этом идет вверх: за прошлый год количество публикаций об инцидентах с участием водителей вне официальных агрегаторов выросло на 71,5%, посчитали в АНО «Цифровые платформы». Аналитики приводят страшные цифры: упоминания убийств в таких поездках выросли на 366%, уголовных дел — на 257%, эпизодов физического насилия — на 140%.
Участники рынка объясняют происходящее не столько ценовым демпингом, сколько устройством самого регулирования. В сервисе «Максим» указывают на системное противоречие: ежедневные медосмотры, техосмотры, пакет документов и специальная страховка — одинаковые требования предъявляются и к таксопарку с сотней машин, и к водителю, который подвозит людей 2 часа в неделю после того, как отвез ребенка на секцию.
Председатель профсоюза «Новый труд» Дарья Митина добавляет, что предрейсовые медосмотры фактически доступны только в крупных городах, — то есть для большинства регионов требование изначально невыполнимо.
По оценке первого зампреда думского комитета по контролю Дмитрия Гусева, сейчас вне правового поля работает около 1,5 млн водителей — примерно половина всех российских таксистов.
Выход, который обсуждают и депутаты, и представители отрасли, один: разделить регулирование для профессиональных перевозчиков и частников на личных автомобилях. Для вторых предлагается упрощенный режим.
Юридическая сторона вопроса при этом ужесточается: с 2026 года перевозчики легкового такси несут прямую ответственность за отсутствие обязательного страхования пассажиров, а организаторам нелегальных чатов, по словам директора юридической группы «Яковлев и Партнёры» Марии Яковлевой, может грозить уголовная статья за незаконное предпринимательство.
