Перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, может расшириться уже этой весной: в список планируют включить новые кроссоверы Haval, Tenet и модели под брендом Jeland, а также электромобили и машины Volga, пишет «Коммерсантъ».

Eugene Chystiakov, Unsplash

Ожидается, что в перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, добавят кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7x, модель Tenet T7 (Chery Tiggo 7L), а также новинки под брендом Jeland — Omoda C5 и Jaecoo J7 и J6. В дальнейшем список, вероятно, пополнится электромобилем «Атом», автомобилями Volga (Geely) и Jetour Dashing

В Минпромторге уточнили, что соответствующий документ для Haval Jolion, F7 и F7x уже внесен в правительство.



Разрешение на включение модели Tenet T7 ожидают и в «АГР Холдинге». Эти кроссоверы собираются на калужском заводе компании, который ранее принадлежал Volkswagen. В феврале холдинг анонсировал создание бренда — Jeland. Под этой маркой будут выпускаться модели суббрендов Chery: Omoda C5, Jaecoo J7 и J6.

В список автомобилей для работы в такси могут быть включены и машины калининградского «Автотора», в том числе модель Jetour Dashing.



В долгосрочной перспективе список может расшириться за счет автомобилей бренда Volga (Geely), производство которых стартует во втором квартале 2026 года на бывших мощностях Volkswagen в Нижнем Новгороде, а также электромобиля «Атом».



В начале марта Минпромторг обновил официальный список автомобилей, которые разрешено закупать для работы в такси в рамках закона о локализации. Из него исключили УАЗ «Хантер» и «Патриот», а также электромобили Evolute I-PRO и I-JET.



В конце прошлого года Яндекс объявил о расширении своих планов: компания нацелилась не только на управление миллионами поездок, но и на создание собственных автомобилей. По данным инсайдеров, внутри корпорации активно разрабатывается таксомобиль под брендом UMO 5. Торговая марка уже зарегистрирована, а переговоры о производстве с китайской компанией GAC ведутся в ускоренном режиме.

Российский рынок такси стоит на пороге серьезных изменений: с 2026 года в работе останутся только те автомобили, которые полностью соответствуют требованиям закона о локализации. Большая часть нынешнего автопарка водителей рискует оказаться вне закона. Эксперты отрасли прогнозируют масштабный уход водителей с рынка, рост неофициальных схем работы и заметное повышение стоимости поездок для пассажиров.

