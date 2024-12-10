Российский дейтинг-сервис «Мамба» рассказал Inc. о своем ребрендинге. Представители анонсируют редизайн, глобальные технологические обновления и новое позиционирование. В приложении будет выстроена усиленная система защиты и новые алгоритмы поиска пары.

За последние два года с российского рынка онлайн-знакомств ушли многие международные приложения. Около трети их пользователей перетекло в «Мамбу». В большей степени это были премиальные пользователи IOS, что положительно отразилось на финансовых показателях.

Таким образом, в декабре 2024 доля «Мамбы» на российском рынке составила 35%, а выручка выросла на 20% в сравнении с предыдущим годом.

Генеральный директор «Мамбы» Андрей Бронецкий сообщил, что инвестиции в ребрендинг и маркетинг составят $7 млн. По его словам, компания нацелена на двузначное увеличение прибыли в 2025 году.

Одно из нововведений сервиса — «умный» поиск на основе нейросетей и технологий больших данных. Новые алгоритмы способны учитывать индивидуальные предпочтения пользователей, а нейросети — запоминать их поведение. Это делает подбор пары максимально релевантным.

В новой версии «Мамбы» пользователи также будут лучше защищены от спама, ботов и подозрительной активности. Сервис внедрил новые технологии машинного обучения, которые смогут находить фейковые аккаунты еще до их регистрации в приложении. С их помощью алгоритмы проверки реальных пользователей Liveness работают в 300 раз быстрее.

Новый стиль «Мамбы» разработало бренд-бюро Shuka Design. Они уже создавали дизайн для Cian, Yandex Education и Avito. К фирменному оранжевому цвету добавились розовый, голубой и желтый. А в логотипе изменения минимальные — узнаваемое слово «Мамба» решили сохранить, так как для большинства россиян оно уже успело стать синонимом онлайн-знакомств.

Сейчас новую версию приложения тестируют 10% пользователей, но в 2025 году обновленная «Мамба» станет доступна для всех. Это первый этап масштабной стратегии развития, построенной с опорой на изменившиеся реалии рынка и новые запросы аудитории.

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