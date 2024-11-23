В последнее время компания Procter & Gamble активно обновляет маркетинговую стратегию и сотрудничает с влиятельными людьми в популярном китайском приложении Douyin (китайский аналог TikTok) от ByteDance. Это помогает шампуню Pantene занять лидирующие позиции в категории средств по уходу за волосами на данной платформе, сообщает Reuters.

Алекс Кит, глава отдела красоты P&G, сообщил, что инвестиции в улучшение упаковки Pantene в Китае и в маркетинг, связанный с правильным использованием продукта, способствовали увеличению доли на рынке в интернете.

«Мы наращиваем долю в онлайн-продажах уже более года, и наш портфель возглавляет рост категории на Douyin, самом быстрорастущем онлайн-ретейлере в Китае», — сказал Кит. Косметический бизнес P&G в мировом масштабе составил около 18% от $84 млрд чистых продаж в финансовом году, завершившемся в июне.

Популярные блогеры на Douyin, такие как молодая мама Ни Би И и известная своими шутками Чоу Дан, рекламируют жасминовый аромат Pantene и его способность восстанавливать волосы, согласно постам в китайском приложении TikTok.

P&G ищет способы стимулировать продажи в Китае, экономика которого переживает спад: в квартале, закончившемся 30 сентября, выручка компании снизилась на 15%, что негативно отразилось на всей компании. Несмотря на то, что P&G видит положительные тенденции в уходе за волосами на Douyin, более дорогие категории, в которых компания конкурирует в Китае, снижаются из-за низкого доверия потребителей.

Для восстановления продаж компания предлагает больше своих брендов по уходу за волосами на Douyin и других быстрорастущих платформах электронной коммерции, сообщили руководители P&G азиатским инвесторам в августе. Компания также создает на Douyin страницы своих отдельных брендов, для продвижения которых привлекает известных лиц.

Китайские потребители все чаще совершают покупки через приложения с видеотрансляциями товара, отказываясь от традиционных магазинов, в которых P&G на протяжении многих лет наращивала присутствие позиций своих товаров, стремясь стать частью растущего среднего класса Китая.

В прошлом месяце владелец TikTok Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Китая, согласно списку, составленному исследовательским институтом Hurun, оставив позади председателя компании Nongfu Spring Чжун Шаньшаня, который возглавлял рейтинг в течение трех лет.