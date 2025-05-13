Карьеру предпринимателей многие россияне начинают с продажи своих товаров на онлайн-площадках, одной из лучших в этом году ранее был признан сервис размещения объявлений «Авито». Чтобы безбоязненно начать свой бизнес-путь в товарном сегменте, «Авито» и «Сбер» предложили продавцам опцию «Только для селлеров», в рамках которой первые десять переводов юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя.

Как пояснил «Инк.» коммерческий директор «Авито Товаров» Алексей Ли, поскольку эта площадка — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, где человек может быть сразу и продавцом, и покупателем, и заказчиком услуг, это позволило ей стать «колыбелью микропредпринимательства».

Так, в прошлом году на «Авито» зашли больше 200 тыс. новых субъектов микробизнеса. Эксперты назвали этот сервис наиболее привлекательной e-com площадкой для старта онлайн-бизнеса в товарном сегмент.

«Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования», — заверил Ли, поэтому он назвал партнерство со «Сбером» еще одним шагом к тому, чтобы сделать сотрудничество с площадкой более выгодным для пользователей.

Если у продавца есть статус юридического лица или ИП, а также счет в «СберБизнесе», новая опция позволит им переводить выручку на счета физических лиц без комиссии. При этом первые десять переводов юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя, и последующие перечисления на счета организаций внутри «Сбера» будут также без комиссии. Стоимость за отправку средств на счета компаний и ИП в другие банки составит всего 100 руб.

Тариф также включает бизнес-карту с бесплатными СМС-уведомлениями и бесплатный доступ к сервисам партнеров «Сбера» для получения юридической поддержки, оформления электронного документооборота, отчетности в госорганы, бухгалтерии ИП с патентной или упрощенной системой «Доходы» и многое другое, полезное для начинающего предпринимателя.

Дополнительной поддержкой для тех, чьи ежемесячные траты не превышают 1 тыс. рублей за полгода, станет получение 8 тыс. бонусов на продвижение своих товаров на площадке.

Кроме того, по словам директора дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексея Шашкина, такое сотрудничество площадки и кредитного учреждения даст пользователям возможность получить статус верифицированного продавца, а это повышает доверие к их товарам: предложения продавцов с отметкой «Документы проверены» просматривают на 20% чаще прочих.