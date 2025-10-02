АНО «Цифровизации и новых технологий» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой не допустить роста цен на авиабилеты из-за действий АО «Сирена-Трэвел», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Оператор крупнейшей хостинговой системы на авиарынке уведомил онлайн-тревел-агентства (ОТА) об отказе от действующих договоров и предложил заключить соглашения с дочерней структурой — ООО «Миксвел».

Unsplash

АО «Сирена-Трэвел» объяснило перевод договоров глобальными технологическими и инфраструктурными изменениями, не раскрывая их суть. Компания владеет системой управления расписанием перелетов и продажами билетов Leonardo. Через эту платформу бронируется до 80% всех авиабилетов в стране, остальную долю занимает ORS, работающая с S7 и «Азимутом».

ООО «Миксвел» на конец 2014 года контролировалось АО «Сирена-Трэвел» (74% долей). Сейчас структурой владеют Ибрагим Сулейманов (24,8%), Расул Сулейманов (24,6%), Артур Суринов (24,6%) и Иннокентий Баскаков (26%). Последний является сыном гендиректора «Сирены-Трэвел» Михаила Баскакова, пишет газета со ссылкой на источники. Они объяснили, что решение передать агентский бизнес дочерней компании было принято летом из-за отсутствия в нем перспектив, сама же «Сирена-Трэвел» сосредоточится на услугах перевозчикам.

Новые условия предусматривают сбор в 190 руб. за каждый оформленный электронный билет и 11 руб. за каждый электронный многоцелевой документ. Ежемесячная плата за доступ к контенту снижается с 44,8 тыс. до 14,8 тыс. руб., но вводится дополнительная тарификация за число запросов — от 12 тыс. руб. (до 1 млн запросов в месяц) до 60 тыс. руб. (от 200 млн запросов).

Читайте также Авиабилеты подорожают? В России могут ввести новый сбор на развитие аэропортов

По подсчетам гендиректора АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексея Кожевникова, услуги хостинговой системы подорожают в среднем на 10%. Расходы будут отнесены к стоимости авиабилетов, особенно в сегменте бюджетных перевозок. Источник «Ъ» в группе «Аэрофлот» уточнил, что дополнительные сборы систем бронирования ложатся на агентов и транслируются в их сервисные сборы, а не в тариф билета. Для перевозчиков условия пока не меняются.

Юрист Vegas Lex Камилла Истамова отметила, что для признания нарушения антимонопольного законодательства ФАС сначала придется установить доминирующее положение «Сирены-Трэвел» на рынке. Консультант «Каменская & партнеры» Даниил Лапухин пояснил: любое повышение тарифов доминирующей компании должно быть обоснованным, потребуется доказать увеличение издержек. Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш предупредила, что только оценка рыночной доли может растянуться на год.

Гендиректор платформы «Ракета» Дмитрий Кривошеев назвал единственной альтернативой «Миксвел» для ОТА переход на прямые каналы продаж через протокол NDC. Собеседники издания в трех компаниях пояснили, что делают ставку именно на такое решение.