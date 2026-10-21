Союз продавцов маркетплейсов (СПМ) попросил администрацию президента, ФАС и Госдуму изменить закон о платформенной экономике, ограничив возможности площадок устанавливать комиссии, управлять ценами и влиять на позиции товаров в поиске, пишет «Коммерсант». Эксперты предупреждают, что некоторые инициативы могут не усилить защиту продавцов, а, напротив, ослабить конкуренцию.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент СПМ Андрей Пасынков направил обращения в ведомства 16 октября. Союз предлагает разделить платежи за размещение товаров, логистику и рекламу, разрешить продавцам самостоятельно выбирать способ доставки и запретить понижать их позиции в поиске за работу по модели FBS или отказ обрабатывать заказы в выходные и праздники.

Объединение также выступает против принудительного включения товаров в акции и требует закрепить за продавцами право устанавливать розничные цены. Еще одна инициатива — запретить размещать в карточках товаров рекламу конкурентов и кнопки «Похожие товары» и «Найти дешевле».

В СПМ считают, что маркетплейсы превратились в закрытые экосистемы, которые навязывают продавцам и владельцам пунктов выдачи заказов невыгодные условия. По мнению Пасынкова, это перераспределяет маржу в пользу платформ и снижает рентабельность производителей и торговых компаний. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров оценивает долю двух крупнейших маркетплейсов примерно в 80% рынка.

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Часть предложений касается вопросов, которые действующий закон прямо не регулирует, отмечает юрист Forward Legal Валерия Кузнецова. В частности, площадки не обязаны отдельно тарифицировать размещение и логистику, а прямого запрета на снижение позиций товаров из-за модели FBS или отказа работать в праздники нет. При этом закон уже запрещает навязывать продавцам скидки за их счет и собственную доставку, а также создавать неравные условия для участников рынка.

ФАС сообщила, что рассмотрит обращение, комитет Госдумы по экономической политике пока его не получил. Ozon и Wildberries от комментариев отказались, «Яндекс Маркет» не ответил на запрос. В Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что готовы рассматривать сигналы о возможных дисбалансах на рынке.

Эксперты отдельно критикуют предложение убрать из карточек блоки сравнения товаров. По мнению гендиректора сервиса «МойСклад» Аскара Рахимбердиева и юриста Дениса Ежова, запрет на функции «Похожие товары» и «Найти дешевле» ограничит возможность покупателей сравнивать цены и условия продаж. Ежов считает, что вместо пересмотра закона ФАС следует проверять конкретные практики маркетплейсов и пресекать нарушения.

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