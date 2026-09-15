Минэкономразвития подготовило второй пакет поправок к регулированию платформенной экономики, который затронет расчеты маркетплейсов с продавцами и ПВЗ, скидки, возвраты и отображение цен. С текстом документа ознакомились «Ведомости».

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Одно из ключевых предложений касается расчетов: маркетплейсам хотят дать не более 30 дней на перечисление денег продавцам и владельцам ПВЗ с момента продажи товара, выполнения работы или оказания услуги. Кроме того, площадкам планируют запретить брать с российских компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых больше, чем с других партнеров за аналогичные услуги.

Отдельный блок поправок посвящен скидкам маркетплейсов. Продавец сможет установить минимальную цену, ниже которой площадка не вправе продавать его товар, а также отказаться от скидки за счет маркетплейса до реализации продукции. Ограничение не будет распространяться на дисконты, которые покупатель самостоятельно активирует для конкретного товара. Порядок компенсации продавцу скидки со стороны площадки предлагается закреплять в договоре.

Проект также меняет правила возврата при дистанционных покупках. Отказ от товара до его получения и возврат уже после передачи предлагают четко разделить. От качественного товара можно будет отказаться до получения либо вернуть его в течение семи дней после передачи. Если покупателя письменно не проинформировали о правилах и сроках возврата, этот период увеличится до трех месяцев. Деньги продавец должен будет вернуть в течение 10 дней, удержав при необходимости расходы на обратную доставку.

Еще одно изменение касается отображения цен: обычную стоимость товара предлагают показывать в поисковой выдаче и на всех этапах покупки. Специальную цену можно будет указывать дополнительно, но с объяснением условий ее применения. Если при возврате покупатель сам выберет способ доставки, он будет отвечать за товар до момента, когда его получит продавец.

Одновременно Минэкономразвития подготовило поправки в КоАП со штрафами за нарушение новых требований. За несоблюдение порядка предоставления скидок за счет платформы юрлицам может грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если маркетплейс не даст продавцу запретить скидку, отменит установленное им ограничение или ухудшит условия работы из-за отказа от дисконта либо минимальной цены, штраф составит от 100 тыс. до 400 тыс. руб.

Проект также расширяет полномочия правительства при ведении реестра посреднических цифровых платформ. Кабмин сможет устанавливать особенности включения в него и исключения из него площадок, в том числе иностранных, а также определять минимальный объем, состав и порядок предоставления предусмотренных законом преференций.

В Минэкономразвития рассчитывают, что новые нормы сделают расчеты с предпринимателями более предсказуемыми, а цены для покупателей — прозрачнее. При этом представители рынка предлагают не торопиться со следующим этапом регулирования: базовый закон о платформенной экономике вступит в силу только 1 октября 2026 года, поэтому часть отрасли считает разумным сначала оценить, как он заработает на практике. Второй пакет в случае принятия предлагается ввести с 1 марта 2027 года.

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