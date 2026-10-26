Розничные продавцы мебели и товаров для дома все активнее внедряют искусственный интеллект в повседневную работу. Технология помогает создавать рекламные материалы, оформлять публикации в социальных сетях, показывать покупателям мебель в интерьере их дома и автоматизировать обработку документов. При этом одни компании уже используют ИИ в нескольких подразделениях, а другие только изучают его возможности.

Behnam Mohsenzadeh, Unsplash

Об этом свидетельствуют результаты опроса 32 представителей розничной торговли, проведенного изданием Furniture Today во время выставки High Point Market, проходившей с 17 по 20 октября.

Одним из главных направлений применения ИИ стал маркетинг. Ретейлеры используют его для написания рекламных текстов, подготовки публикаций для социальных сетей, обработки фотографий и разработки новых идей для продвижения. Технология позволяет быстрее создавать контент и сокращает время, которое сотрудники тратят на рутинные задачи. Например, в Darvin Furniture & Mattress ИИ используют практически во всех отделах, а в White Rose Furniture отмечают, что он избавляет сотрудников от необходимости каждый раз создавать рекламные материалы с нуля.

Не менее востребованной оказалась визуализация интерьеров. С помощью ИИ продавцы могут показать, как выбранный диван, кресло или другой предмет мебели будет выглядеть в комнате покупателя, используя фотографию его дома. Это помогает клиентам представить будущую обстановку и упрощает выбор товара. Джо Брайт из Dunk & Bright рассказал, что такая возможность производит впечатление на покупателей и создает ощущение индивидуального подхода, словно мебель подбирают или изготавливают специально для них. В Home Accents II технологию применяют для создания дизайн-проектов и макетов помещений, а в Wendells Furniture — для демонстрации диванов в разных цветах и вариантах интерьера.

Однако использование ИИ требует внимательного отношения к результатам. Лаэль Томпсон из Home Collections Furniture отмечает, что клиенты иногда приходят в магазин с изображениями интерьеров, созданными искусственным интеллектом, и рассчитывают приобрести товары, которых в действительности не существует. Поэтому продавцам важно учитывать не только возможности визуализации, но и риск формирования нереалистичных ожиданий.

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За пределами маркетинга ИИ постепенно становится инструментом оптимизации внутренних процессов. Компании используют его для подготовки инструкций и учебных пособий, анализа документов, составления электронных писем, проверки заказов и обработки данных о товарах. В Red Mountain Retail, например, с его помощью создают обучающие материалы, обобщают содержание документов и проверяют соответствие заказов запросам клиентов. В Furniture Connection технологию применяют для подготовки отчетов и анализа товарных запасов, а в Suburban Furniture — для расчетов, обработки данных и совершенствования процессов оформления заказов.

Некоторые ретейлеры рассматривают ИИ и как инструмент для улучшения управления запасами и поставками. В Dwell & Co. экспериментируют с его использованием для отслеживания товаров при заказе, а в Slumberland — для анализа тенденций, оценки ассортимента и планирования поставок. Пока такие решения находятся на разных этапах внедрения, но компании рассчитывают расширять их применение по мере накопления опыта.

Меняется и подход к продвижению в интернете. Ретейлеры начинают адаптировать свои сайты к поиску с помощью ИИ, стремясь повысить вероятность того, что их бренды и товары будут появляться в рекомендациях цифровых помощников. Джим Фи из Stoney Creek Furniture использует ИИ для анализа сайта и поиска способов сделать его более заметным для таких инструментов. По его словам, технология помогает находить новые идеи, хотя предложенные решения необходимо проверять и адаптировать под конкретный бизнес.

Впрочем, уровень внедрения ИИ в отрасли пока неодинаков. Некоторые компании используют его ежедневно и в нескольких подразделениях, тогда как другие ограничиваются отдельными задачами — например, созданием рекламных текстов или работой с электронными таблицами. На этом фоне искусственный интеллект постепенно превращается из экспериментальной технологии в практический инструмент, доступный не только крупным сетям, но и небольшим независимым магазинам.

В дальнейшем его роль может усилиться в управлении запасами, планировании поставок, анализе спроса и работе с поставщиками. Для мебельного ретейла это особенно важно: сочетание персонализированного обслуживания, более эффективных внутренних процессов и новых способов продвижения позволяет компаниям адаптироваться к меняющимся привычкам покупателей. При этом результат будет зависеть не только от доступности технологий, но и от того, насколько грамотно продавцы смогут интегрировать их в свою работу.

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