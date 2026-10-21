Новости

В Австралии разработали ИИ, который распознает товары на кассе без штрихкодов

Австралийская компания Tiliter разработала систему на основе искусственного интеллекта, которая распознает товары на кассе без штрихкодов. Покупателям больше не нужно вручную искать нужные продукты в меню кассы, а сотрудникам — помогать с их определением. Технология ускоряет обслуживание, снижает риск ошибок и может помочь магазинам сократить использование одноразового пластика.

Getty Images, Unsplash

Особенно полезна система при покупке товаров без штрихкодов — например, свежих овощей, фруктов или выпечки. Вместо того чтобы искать в меню кассы нужный сорт яблок или звать сотрудника на помощь, покупателю достаточно показать товар камере. Искусственный интеллект сам определит продукт и передаст информацию в кассовую систему. Если товар продается на вес, его по-прежнему нужно взвесить.

По заявлениям разработчиков, система распознает продукты менее чем за секунду с точностью более 99%. Причем искусственный интеллект способен отличать не только яблоки от груш, но и похожие сорта одного фрукта — например, Red Delicious, Royal Gala и Pink Lady. Компания также утверждает, что технология позволяет различать органические и обычные продукты по специальным обозначениям, которые используют магазины.

Автоматическое распознавание помогает сократить и количество ошибок при оплате покупок. По словам разработчиков, система снижает вероятность того, что в чеке окажется не тот товар — как из-за случайной ошибки покупателя, так и при намеренной подмене дорогой позиции более дешевой.

Читайте также

Американский стартап разработал симуляции, где ИИ-агентов учат финансам

Еще одно преимущество технологии — возможность сократить количество упаковки и пластиковых отходов. Сегодня для маркировки товаров магазины используют наклейки со штрихкодами, этикетки и упаковку. В Tiliter рассчитывают, что компьютерное зрение позволит отказаться от части такой маркировки, а в некоторых случаях — и от одноразового пластика, который для нее используется.

При этом магазинам не придется полностью менять кассовое оборудование ради новой технологии. Tiliter разработала собственные камеры и процессоры, которые можно подключать к уже установленным кассам, весам и системам учета продаж. Это позволяет внедрять искусственный интеллект без масштабной перестройки торговых точек и дорогостоящего переоборудования. Технологию можно использовать и на кассах самообслуживания, где покупатели оплачивают товары без помощи кассира.

По словам сооснователя и операционного директора Tiliter Мартина Карафилиса, разработчики изначально стремились создать универсальную систему, которую можно быстро внедрять в разных торговых сетях без длительного обучения. Если нужного продукта нет в базе, сотрудники магазина могут добавить его примерно за 20 минут. После этого система сможет распознавать новый товар при следующих покупках.

Tiliter была основана в 2017 году и поначалу сосредоточилась на работе с супермаркетами. Среди первых клиентов оказались австралийская сеть Woolworths, новозеландская Countdown и несколько американских ретейлеров, включая Westside Market в Нью-Йорке. К октябрю 2020 года технология уже использовалась более чем в 20 магазинах Woolworths.

В октябре 2020 года Tiliter привлекла $7,5 млн в рамках раунда финансирования серии А. Полученные деньги компания планировала направить на развитие бизнеса и расширение присутствия в США и Европе, в том числе на внедрение технологии в новых супермаркетах.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

Темы
2026 ИИ магазины