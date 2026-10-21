Австралийская компания Tiliter разработала систему на основе искусственного интеллекта, которая распознает товары на кассе без штрихкодов. Покупателям больше не нужно вручную искать нужные продукты в меню кассы, а сотрудникам — помогать с их определением. Технология ускоряет обслуживание, снижает риск ошибок и может помочь магазинам сократить использование одноразового пластика.

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Особенно полезна система при покупке товаров без штрихкодов — например, свежих овощей, фруктов или выпечки. Вместо того чтобы искать в меню кассы нужный сорт яблок или звать сотрудника на помощь, покупателю достаточно показать товар камере. Искусственный интеллект сам определит продукт и передаст информацию в кассовую систему. Если товар продается на вес, его по-прежнему нужно взвесить.

По заявлениям разработчиков, система распознает продукты менее чем за секунду с точностью более 99%. Причем искусственный интеллект способен отличать не только яблоки от груш, но и похожие сорта одного фрукта — например, Red Delicious, Royal Gala и Pink Lady. Компания также утверждает, что технология позволяет различать органические и обычные продукты по специальным обозначениям, которые используют магазины.

Автоматическое распознавание помогает сократить и количество ошибок при оплате покупок. По словам разработчиков, система снижает вероятность того, что в чеке окажется не тот товар — как из-за случайной ошибки покупателя, так и при намеренной подмене дорогой позиции более дешевой.

Еще одно преимущество технологии — возможность сократить количество упаковки и пластиковых отходов. Сегодня для маркировки товаров магазины используют наклейки со штрихкодами, этикетки и упаковку. В Tiliter рассчитывают, что компьютерное зрение позволит отказаться от части такой маркировки, а в некоторых случаях — и от одноразового пластика, который для нее используется.

При этом магазинам не придется полностью менять кассовое оборудование ради новой технологии. Tiliter разработала собственные камеры и процессоры, которые можно подключать к уже установленным кассам, весам и системам учета продаж. Это позволяет внедрять искусственный интеллект без масштабной перестройки торговых точек и дорогостоящего переоборудования. Технологию можно использовать и на кассах самообслуживания, где покупатели оплачивают товары без помощи кассира.

По словам сооснователя и операционного директора Tiliter Мартина Карафилиса, разработчики изначально стремились создать универсальную систему, которую можно быстро внедрять в разных торговых сетях без длительного обучения. Если нужного продукта нет в базе, сотрудники магазина могут добавить его примерно за 20 минут. После этого система сможет распознавать новый товар при следующих покупках.

Tiliter была основана в 2017 году и поначалу сосредоточилась на работе с супермаркетами. Среди первых клиентов оказались австралийская сеть Woolworths, новозеландская Countdown и несколько американских ретейлеров, включая Westside Market в Нью-Йорке. К октябрю 2020 года технология уже использовалась более чем в 20 магазинах Woolworths.

В октябре 2020 года Tiliter привлекла $7,5 млн в рамках раунда финансирования серии А. Полученные деньги компания планировала направить на развитие бизнеса и расширение присутствия в США и Европе, в том числе на внедрение технологии в новых супермаркетах.

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