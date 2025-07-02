Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась в ФАС с просьбой инициировать обсуждение проблемы «патентного троллинга» и закрепить это понятие. Об этом пишет «Коммерсантъ». По словам президента объединения Алексея Москаленко, недобросовестные предприниматели регистрируют товарные знаки и патенты на популярные товары без правообладателя в России, требуя от продавцов от 50 тыс. до нескольких миллионов за передачу прав. Отказ может привести к блокировке продаж и убыткам, включая расходы на вывоз товаров со складов маркетплейсов.

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Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила, что зарегистрировать товарный знак в России может любое лицо при отсутствии сходства с зарегистрированными брендами. При этом в рамках экспертизы авторство не проверяется.

Стоимость регистрации составляет 50–75 тыс. руб. за объект. Партнер юридической компании Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева отметила, что «патентные тролли» пользуются возможностью массовой регистрации. Число случаев «троллинга» растет с развитием электронной торговли, добавил руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин.

Москаленко привел примеры. Так, «тролли» зарегистрировали бренд «Пиши-стирай» и патенты на выпрямители для волос и наколенники, предъявляя претензии продавцам. Калиничева указала, что от некоторых «троллей» в суды поступают тысячи исков, причем проблема затрагивает не только маркетплейсы, но и названия торговых центров или другие товары.

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Маркетплейсы блокируют карточки товаров по жалобам правообладателей, чтобы избежать ответственности. Москаленко рассказал о продавце, который не смог вовремя ответить на претензии и столкнулся с необходимостью заплатить за вывоз 6 тыс. единиц со склада одежды 1,06 млн руб. «Патентный тролль», в свою очередь, предлагал урегулировать конфликт дешевле.

В Wildberries сообщили, что знают о проблеме. Там пояснили, что проверяют документы заявителей, и если бренд зарегистрирован за рубежом, и могут отказать в блокировке.

АПЭТ предлагает разрешить продавцам обжаловать действия «троллей» в ФАС без остановки продаж и аннулировать права, полученные с нарушениями. Калиничева считает закрепление термина «патентный троллинг» эффективным, но предостерегает от риска для добросовестных участников. Патентный поверенный Сергей Зуйков назвал проблему надуманной, отметив, что самый простой способ защиты — регистрация собственных прав.