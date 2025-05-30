В 2024 году в России было зарегистрировано 194,4 тыс. новых предпринимателей, торгующих на маркетплейсах (ОКВЭД — «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет»), что на 7% меньше, чем в 2023-м, как видно из исследования банка «Точка» на основе данных из реестров ЕГРИП, ЕГРЮЛ и МСП. Об этом пишут «Ведомости». Это первое снижение за пять лет, хотя маркетплейсы с 2021 года лидируют по числу новых бизнесов.

Фото: Freepik

По сравнению с 2019 годом регистрации бизнеса в этой сфере выросли кратно: 34% в 2020 году, 323% в 2021, но затем темпы упали до 20% в 2022 и 30% в 2023 году.

Аналитики связывают замедление с эффектом высокой базы и усилением конкуренции. Wildberries сообщил о росте числа активных селлеров на 22% за 2024 год, а Ozon отметил увеличение числа предпринимателей на треть — до 600 тыс. Представитель Ozon признал, что с такой базы рост в два-три раза, как в 2021–2022 гг., невозможен.

Читайте также На российских маркетплейсах почти прекратился приток новых селлеров — но обороты остались прежними

Рост маркетплейсов также стимулирует смежные отрасли. Так, складирование поднялось с 99-го на 50-е место, курьерские услуги — с 79-го на 46-е в рейтинге регистрации. Всего, по данным «Точки», в России действует 7,8 млн компаний, 84% из которых — малый и средний бизнес.