Ozon с 1 октября введет новые правила для селлеров, работающих по модели FBS (продажи со склада продавца), в части обработки возвратов товаров. На это обратили внимание «Ведомости». Отмененные или возвращенные покупателями заказы без претензий к качеству будут автоматически направляться на фулфилмент-центры Ozon для проверки и повторной продажи. Селлеры оказались недовольны изменениями.

Максим Богодвид / РИА Новости

В Ozon считают, что такая схема ускорит логистику и снизит затраты: возврат на ближайший склад маркетплейса займет меньше времени, чем отправка обратно продавцу, а тарифы за продажу по модели FBO (со склада Ozon) в большинстве случаев окажутся выгоднее. По данным компании, около половины FBS-продавцов уже применяют подобный подход.

Товары проверят на соответствие требованиям; неповрежденные выставят на продажу заново, что, по расчетам компании, сократит сроки перепродажи в три раза и повысит позиции в поиске благодаря быстрой доставке. Исключения касаются ювелирных изделий, товаров на заказ, а также категорий, не подходящих для хранения на складах Ozon, таких как шины или химические удобрения — они вернутся продавцам. Для поврежденных товаров потребуется настройка автовывоза, а неповрежденные можно забрать вручную через 30 дней после приемки.

Продавцы выражают обеспокоенность. Так, в комментариях под постом Ozon в Telegram они указывают на рост непредвиденных расходов, потерю контроля над товаром и риски ухудшения качества возвратов. Один из предпринимателей в беседе с «Ведомостями» отметил, что модель FBS фактически трансформируется в FBO без согласия селлера, особенно для ходовых позиций, где четверть продаж — возвраты.

«Категорически не готов к повторной продаже через склады Ozon. Поскольку возможности получать отмененные товары с 1 октября меня лишают, торговлю на Ozon планирую прекратить», — заявил он. По его мнению, это приведет к увеличению негативных отзывов и отмен, оплачиваемых продавцом, особенно для хрупких и дорогих товаров.

Генеральный директор ERP-сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев видит в нововведении риски потери контроля над качеством и роста затрат для низкомаржинальных товаров, что может побудить бизнес уйти в собственные каналы продаж. При этом он отмечает плюсы в ускорении обработки возвратов и оборачиваемости остатков.