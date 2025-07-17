Звезды 90-х и начала нулевых переживают новый всплеск популярности в России. Так, с января по июль 2025 года продажи билетов на концерты певицы Надежды Кадышевой на «Яндекс Афише» выросли более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, превысив 274 тыс. штук, сообщил «Ведомостям» директор по развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили.

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Значительный рост спроса на выступления артистов этого периода фиксируют и другие платформы. На «МТС Live» отмечают увеличение интереса к концертам Кадышевой, Алены Апиной, Татьяны Булановой, а также групп «Мираж», «Браво» и «Любэ». По данным сервисов Ticketland и Ticketscloud, совокупные продажи билетов на этих артистов выросли в 2,3 раза в натуральном выражении и в 3,3 раза в денежном, а количество концертов увеличилось на 51%.

Популярность звезд 90-х растет не только в количестве концертов, но и в их масштабе, так как к аудитории артистов активно подключается молодежь, пояснил Мазавришвили.

Рост интереса подтверждают и корпоративные заказчики. Директор департамента деловых мероприятий Ассоциации менеджеров Анастасия Макарова отметила, что группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария» и «Иванушки International» в 2025 году пользуются «бьющей рекорды» популярностью.

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Музыкальные стриминги также фиксируют всплеск интереса. Например, в «VK Музыке» песни Кадышевой («Плывет веночек») и Кати Лель («Мой мармеладный») вошли в топ-100 треков. Весной месячная аудитория Кадышевой на «Яндекс Музыке» выросла почти втрое по сравнению с мартом–маем 2024 года, превысив 3 млн слушателей.

Эксперты связывают этот тренд с несколькими факторами. Главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов указывает на ностальгию и стремление к эскапизму, а также на отсутствие концертов западных звезд в России.

Основатель ивент-агентства «Мандариновая лиса» Екатерина Лисейчева добавляет, что аудитория ищет ощущение «прошлой спокойной жизни». Гендиректор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски и главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик подчеркивают влияние соцсетей и доступности ретрохитов для молодежи, которая воспринимает их как «знакомые и родные».