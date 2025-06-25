Впервые за последние годы в России заметно увеличилось число исполнителей, способных собрать крупные концертные площадки. С декабря 2024 по июнь 2025 года такие коллективы и сольные артисты, как The Hatters, Radio Tapok, Anna Asti и Markul, провели успешные выступления на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене», собрав в общей сложности более 70 тыс. зрителей.

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Сложившаяся ситуация на музыкальном рынке, где практически отсутствует конкуренция со стороны зарубежных звезд, создает благоприятные условия для роста отечественных музыкантов самого разного уровня.

Концертная индустрия России постепенно оправляется от последствий событий последнего пятилетия. Если в 2020-2022 годах пришлось отменить большинство крупных мероприятий, а промоутерские компании сократили штат на 50-70%, то к 2024 году ситуация начала стабилизироваться.

По данным участников рынка, продажи билетов увеличились на 60-100%, а общий объем концертной индустрии достиг 80-90 млрд руб.

Как отмечают эксперты, сформировался устойчивый тренд, когда артисты, ранее выступавшие преимущественно в клубных форматах, теперь уверенно осваивают стадионный уровень.

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Среди ключевых причин текущей ситуации специалисты называют несколько факторов. Прежде всего, это практически полное отсутствие конкуренции со стороны зарубежных исполнителей, многие из которых отменили свои российские туры.

Кроме того, организаторы смогли адаптироваться к новым требованиям безопасности после событий в Crocus City Hall, сохранив при этом интерес публики к масштабным шоу.

В то время как одни эксперты видят в этом процессе естественное развитие музыкальной сцены, другие считают его скорее конъюнктурным явлением. По мнению президента организатора мероприятий NCA Михаила Шурыгина, речь идет не столько о появлении новых талантов, сколько о том, что уже известные артисты заняли освободившиеся ниши.

Тем не менее текущая ситуация демонстрирует значительные изменения в российской музыкальной индустрии, где стадионные концерты перестают быть привилегией избранных и становятся новой ступенью для многих исполнителей.