В третьем квартале продажи Ferrari упали на 2%, разочаровав инвесторов, которые ожидали, что итальянский автопроизводитель продемонстрирует большую устойчивость на фоне ослабления отрасли, сообщает Bloomberg. Падение было вызвано 29-процентным снижением поставок в Китае, где Ferrari менее представлена, чем некоторые ее конкуренты.

Акции Ferrari упали на 7,2%, что стало самым резким дневным падением с мая 2021 года. Производители, включая Mercedes-Benz Group AG, BMW AG и Porsche Volkswagen AG, также столкнулись со снижением продаж в Китае, где падение спроса на премиальные автомобили стало причиной негативных финансовых прогнозов. Ранее немецкий производитель автозапчастей Schaeffler AG заявил, что сократит около 4,7 тыс. рабочих мест и закроет два предприятия в связи с общим спадом в автомобильной промышленности.

Ferrari в меньшей степени пострадала от спада на китайском рынке, чем другие производители автомобилей класса люкс. Ее акции все еще растут, опережая конкурентов, у которых наблюдается более выраженное снижение продаж по всему миру. Аналитики Citi во главе с Харальдом Хендриксом заявили, что третий квартал для Ferrari был «скорее стабильным, чем впечатляющим», при этом они отметили, что рост выручки был медленнее, чем ожидалось.

Ferrari сообщила, что скорректированная прибыль за третий квартал до вычета процентов, налогов и амортизации выросла на 7% до €638 млн, что несколько опередило ожидания аналитиков. По словам главного исполнительного директора Бенедетто Виньи, продажи выросли на 7% и достигли €1,64 млрд. Он также сообщил, что компания загружена заказами приблизительно на 5 кварталов вперед.

«Результаты Ferrari подчеркивают наш позитивный прогноз в отношении автомобилей класса суперлюкс, который остается неизменным, несмотря на незначительные объемы поставок», — отмечают аналитики Bloomberg Intelligence под руководством Майкла Дина.

Винья стремится сохранить эксклюзивность модельного ряда Ferrari, делая ставку на индивидуальные заказы. В прошлом месяце компания представила суперкар стоимостью €3,6 млн, который является одной из самых дорогих моделей в истории компании.

Винья, бывший руководитель чипмейкера STMicroelectronics, выступает за расширение производства электромобилей. В сентябре он заявил, что Ferrari находится на пути к запуску первого полностью электрического суперкара. Он будет представлен в четвертом квартале следующего года.

Ранее китайская Xiaomi заявила, что в октябре она поставила более 20 тыс. электромобилей SU7, наращивая производство в условиях жесткой конкуренции. Также компания, которая в основном известна своими смартфонами и бытовой техникой, подтвердила планы по поставке 100 тыс. автомобилей SU7 к концу ноября.