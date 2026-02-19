Прошлый год стал рекордным для рынка кофейного оборудования в России. Согласно данным ретейлеров, объем продаж кофемашин и кофеварок достиг 2,6 млн штук. В денежном выражении рынок составил 38 млрд руб.

Tim St. Martin/Unsplash

Покупательская активность выросла как в количественном, так и в стоимостном измерении. По сравнению с 2024 годом продажи в штуках увеличились на 11,9%, в деньгах — на 3,7%. При этом средняя цена приобретенной кофемашины остановилась на уровне 14,5 тыс. руб.

Распределение спроса по ценовым категориям оказалось неравномерным. Почти 40% проданных устройств относились к бюджетному сегменту и стоили дешевле 5 тыс. рублей. В то же время около 20% покупателей выбрали технику премиального уровня дороже 25 тыс. руб.

Среди типов оборудования лидировали автоматические эспрессо-кофемашины. Также стабильным спросом пользовались фильтрационные и рожковые модели. Сегмент устройств для начинающих кофеваров показал уверенный рост на 15% — такие аппараты чаще всего приобретала молодежь.

Прочитайте также Половина россиян стали пить кофе несколько раз в день. Что происходит с кофейным рынком

Структура брендов на рынке претерпела изменения из-за широкого распространения параллельного импорта. Благодаря ему на российском рынке сохранили присутствие нидерландский Philips и итальянский De’Longhi. При этом существенно усилились позиции китайских производителей: сейчас их доля достигает 50% всего рынка.

Ключевым каналом продаж стали маркетплейсы. На их долю пришлось от 55 до 60% всех продаж, причем рост оборота в различных товарных категориях составил от 46 до 119%. Традиционная розница заняла примерно треть рынка, сконцентрировавшись в основном на премиальном сегменте.

Аналитики связывают рост спроса на кофемашины с удорожанием кофе в общепите. По данным экспертов Quick Resto, средняя стоимость чашки кофе за год выросла со 106 до 147 руб. В результате приобретение собственного оборудования становится экономически оправданным и окупается быстрее.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.