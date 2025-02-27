Nvidia сообщила, что производство ее новейших чипов Blackwell вышло на плановые мощности и в четвертом квартале 2024 года уже принесло доход в размере $11 млрд. Это стало самым быстрым ростом производства за всю историю компании, сообщил ее финансовый директор Колетт Кресс.

Главными покупателями Blackwell стали крупные поставщики облачных услуг, на долю которых пришлось около 50% выручки. Доходы Nvidia за четвертый квартал превзошли высокие ожидания аналитиков.

Чипмейкер отчитался о выручке в размере $39,3 млрд, тогда как по прогнозам она должна была составить $38,2 млрд, при этом выручка центров обработки данных достигла $35,6 млрд, опередив ожидаемые $34,1 млрд. Скорректированная стоимость акций Nvidia — $0,89, что выше прогнозируемых $0,84.

Генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что компания успешно наращивает масштабное производство Blackwell, а продажи уже в первом квартале принесли миллиарды долларов. Этот комментарий развеял опасения относительно дальнейших задержек выпуска процессоров.

«Судя по результатам четвертого квартала и прогнозам, спрос на Blackwell очень и очень высок, и можно предположить, что он исходит от очень крупных игроков», — сказал Али Могараби, старший аналитик WestEnd Capital Management, после отчета о прибылях.

Кресс добавил, что продажи технологическим гигантам за год удвоились. «Крупные поставщики облачных услуг были одними из первых, кто установил Blackwell: Azure, GCP (Google Cloud Products) AWS и OCI (Oracle Cloud Infrastructure) поставили 200 систем в регионы по всему миру для удовлетворения растущего спроса клиентов на ИИ», — добавил он.

Компании планируют потратить $325 млрд на капитальные расходы и инвестиции в 2025 году, что обусловлено постоянным стремлением к созданию инфраструктуры искусственного интеллекта.

Согласно консенсус-оценке Bloomberg, выручка Nvidia за первый квартал 2025 года составит $43 млрд, плюс-минус 2%, что выше $42,3 млрд, ожидаемых аналитиками,

Тем временем, OpenAI стремится снизить зависимость от Nvidia в поставке процессоров. Для этого компания разработала первое поколение собственных чипов для искусственного интеллекта. Компания, стоящая за ChatGPT, завершит разработку своего первого чипа в ближайшие несколько месяцев и планирует осуществлять его производство силами Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).