Продажи активированных сим-карт на маркетплейсах могут ограничить. Минцифры обсуждает новые меры и предлагает допустить к продажам только операторов связи и их официальных дилеров. По данным четырех источников «Коммерсанта» в отрасли, Ozon уже запросил у операторов списки продавцов сим-карт для проверки.

Инициативу рассматривают как часть борьбы с телефонным мошенничеством и серым рынком номеров. В Минцифры сообщили «Ъ», что мошенники используют сим-карты, оформленные на других граждан. Для противодействия этому в России уже запретили передавать номера третьим лицам и установили штрафы. Продажа неактивированных сим-карт через маркетплейсы остается разрешенной, если покупатель проходит идентификацию через «Госуслуги» или в салоне оператора.

Запрет на передачу сим-карт действует с 1 сентября 2025 года. За нарушение гражданам грозит штраф до 50 тыс. рублей. За 2025 год операторы по требованиям Роскомнадзора отключили 18,45 млн сим-карт — показатель вырос на 76% год к году. Тогда же государство ввело лимит на число номеров: до 20 для россиян и до 10 для иностранцев.

В «Вымпелкоме» отметили, что маркетплейсы стали важным каналом продаж сим-карт и уже ввели ограничения на покупки с одного аккаунта. Оператор также сообщил о случаях реализации предактивированных M2M-SIM, используемых для обмена данными между устройствами, что нарушает закон. Ozon не ответил на запрос «Ъ». «МегаФон», МТС, Т2 и Wildberries комментировать тему не стали.

По оценке Telecom Daily, в 2025 году онлайн-каналы — маркетплейсы и доставка операторов — обеспечили около 17% продаж сим-карт, прибавив 4%. В Strategy Partners считают, что допуск к продажам только официальных игроков усилить контроль и сократить схемы оформления на подставных лиц. В Unisimka указывают, что на маркетплейсах до сих пор работают недобросовестные продавцы, поэтому серый рынок полностью не исчезает.

