Компания Anthropic, американский разработчик ИИ-моделей, провела внутреннее исследование, чтобы оценить влияние искусственного интеллекта на рабочие процессы своих сотрудников. Опрос, проведенный среди 132 инженеров и ученых, выявило неоднозначную картину: рост производительности сопровождается новыми вызовами для корпоративной культуры и профессионального развития, пишет Business Insider.

Freepik

Сотрудники компании Anthropic отметили значительное повышение своей продуктивности и профессиональной гибкости благодаря использованию ИИ-помощника Claude Code. Исследование показало, что разработчики стали делегировать искусственному интеллекту до 20% рутинных и хорошо формализуемых задач, которые ранее выполняли вручную.

Еще более важно то, что около 27% проектов, реализованных с помощью Claude, — например, создание сложных дашбордов или работы по масштабированию систем, — вообще не были бы запущены в обычных условиях из-за высокой трудоемкости и низкой рентабельности.

В то же время сотрудники компании серьезную обеспокоены побочными эффектами. В частности, разработчики опасаются потерять глубинные навыки написания и проверки кода, так как ИИ выполняет эту работу быстро, оставляя меньше времени для обучения и осмысления.

Кроме того, оказалось, что Claude становится «первой инстанцией» для вопросов, которые раньше задавали коллегам. Это снижает частоту спонтанного взаимодействия, возможностей для наставничества и формирования команды.

Многие сотрудники испытывают смешанные чувства относительно своей будущей востребованности. Некоторые опасаются, что в долгосрочной перспективе ИИ сделает их работу ненужной.

Эти наблюдения перекликаются с глобальными трендами. Согласно отчету консалтинговой компании McKinsey (январь 2025), 59% работников в целом позитивно относятся к внедрению ИИ на рабочих местах. Из них 39% хотят сотрудничать с компанией для ответственного внедрения, а 20% выступают за быстрое и минимально ограниченное распространение технологий.