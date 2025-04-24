С 1 июня откроет новый сезон проект для предпринимателей «Лето в Москве». В этом году бизнес сможет проводить мероприятия как на собственных площадках, так и на 200 общедоступных городских пространствах при поддержке городских властей. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Проект предлагает доступ к самым популярным летним локациям, включающим городские парки, открытые бассейны, фестивальные площадки «Московских сезонов» и арт-павильоны «Сделано в Москве». Всего в распоряжении предпринимателей 250 современных площадок в разных районах столицы, каждая из которых предоставляет уникальные возможности для реализации маркетинговых инициатив.

Особое внимание в этом году уделено маркету «Сделано в Москве», который развернется на знаковых городских локациях. Новые концепции арт-павильонов появятся на Гоголевском бульваре, в деловом центре «Москва-Сити», на Цветном бульваре, в парке «Ходынское поле» и других популярных местах. Впервые к проекту смогут подключиться производители спортивных товаров и продукции для животных.

С 20 мая на портале mos.ru возобновит работу сервис бесплатного бронирования городских площадок «Все на улицу!». Предприниматели смогут арендовать шале для мастер-классов, сцены, беседки, спортивные и танцевальные площадки на безвозмездной основе.

В прошлом году в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 25 тыс. или каждое четвертое мероприятие было организовано жителями, бизнесом или НКО. Около 1,1 тыс. предпринимателей провели порядка 8,5 тыс. событий и представили свои проекты на широкую аудиторию.

В 2024 году проект «Лето в Москве» посетили 38 млн гостей. В рамках программы прошли такие события, как фестиваль «Театральный бульвар», форум «Территория будущего. Москва 2030», акция «Ночь кино» и многие другие мероприятия.

По результатам голосования в «Активном гражданине», наибольшей популярностью у жителей стоицы пользовались фестиваль «Усадьбы Москвы», цикл «Московские сезоны» и гастрономические события.

Для предпринимателей это отличная возможность заявить о себе, используя готовую городскую инфраструктуру и доступ к многомиллионной аудитории, отметили организаторы. В этом сезоне особый акцент сделан на поддержке локальных производителей и создании комфортных условий для ведения бизнеса.

В 2025 году проект обещает стать еще масштабнее, объединив проверенные форматы с новыми инициативами. Бизнес получит возможность не только повысить узнаваемость своих брендов, но и установить прямой контакт с целевой аудиторией в непринужденной летней атмосфере.