Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с зампредседателя правительства Маратом Хуснуллиным. На встрече вице-премьер отчитался о реализации нацпроектов в сфере жилищного и дорожного строительства, а также о темпах ввода жилья в России.

Хуснуллин рассказал об окончании проекта «Инфраструктура для жизни», включающего в себя проекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». По его словам, за шесть лет они показали свою эффективность.

Говоря о темпах ввода жилья, зампредседателя сообщил, что до 2030 года будет сохраняться уровень не менее 100 млн кв. м. «Таким образом, к 2030 году, мы считаем, каждый пятый метр в стране будет новым и обеспеченность жильем будет 33 метра на человека»,— сказал вице-премьер.

Также Хуснуллин рассказал, что в 2022 году в России было построено почти 103 млн кв. м жилья. Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 120 млн кв. м. В 2023 году объем многоквартирного жилья, введенного в эксплуатацию, составил 57,2 млн кв. м (на 16% больше, чем в 2022 году), объем индивидуального жилого строительства — 59 млн кв. м (431 тыс. частных домов). По итогам января—июля 2024 года объем сдачи многоквартирных домов сократился на 25%, сдача частных домов выросла на 23%

Хуснуллин отметил, что идет работа над программой модернизации коммунальной инфраструктуры. Он считает, что в ближайшие 5-6 лет возможно остановить ее износ и внести значительные улучшения. Вице-премьер подчеркнул, что, благодаря большой системной работе с МВД, стабильно снижается количество ДТП, количество погибших и раненых.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года площадь застройки по проектам комплексного развития территорий увеличилась в 2,7 раза, достигнув 4,4 млн кв. м на 1 октября 2024 года. Это составляет около 4% от общего объема жилищного строительства в России.