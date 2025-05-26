Профессиональное пищевое оборудование по итогам первого квартала 2025 года находится в тройке лидеров по доле (15%) спроса, следует из исследования сервиса «Авито Бизнес 360». Его опережают только промышленное (24%) и торговое оборудование (22%). Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Пищевое оборудование также занимает второе место (18%) по объему предложения для бизнеса, уступив только промышленному (40%). За ним идут торговое (14%), для логистических компаний и складов (9%), а также оборудование для салонов красоты (8%). При этом объем профессионального пищевого оборудования вырос на 82% год к году, по темпам роста впереди оказалось только логистическое оборудование (+121%).

Однако пищевого оборудования не оказалось в лидерах по темпам роста спроса. Здесь в топ-3 вошли оборудование для логистических компаний и складов (+45%), а также лабораторное (+16%) и медицинское — на (+15%).

Драйверами спроса на оборудование для бизнеса остались регионы, однако Москва все так же осталась в пятерке лидеров по росту спроса. Так, в топ-5 регионов-лидеров по этому показателю вошли Тула (+5,5%), Красноярск (+5%), Липецк (+5%), Симферополь (+2,5%) и столица (+2,5%).