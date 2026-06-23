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Профессор Нью-Йоркского университета назвал две главные угрозы ИИ

Профессор финансов Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете Асват Дамодаран предупредил, что возможная коррекция на рынке искусственного интеллекта может оказаться болезненнее обвала доткомов начала 2000-х годов.

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В подкасте The Intangible Economy эксперт указал на принципиальное отличие нынешнего инвестиционного бума от эпохи доткомов. Интернет-компании финансировались преимущественно за счет акционерного капитала и почти не вкладывались в физическую инфраструктуру. Нынешняя гонка за лидерство в ИИ требует огромных расходов на дата-центры и другое оборудование, причем значительная часть этих вложений финансируется за счет долга. Поэтому при коррекции последствия могут выйти за пределы фондового рынка и затронуть кредиторов и другие сегменты экономики.

Дамодаран также поставил под сомнение экономику ИИ-бизнеса. В отличие от традиционных разработчиков программного обеспечения, такие компании продолжают нести значительные расходы по мере роста аудитории. Им приходится оплачивать вычислительные мощности, электроэнергию, воду и качественные данные для моделей. В этом смысле ИИ-сервисы могут оказаться ближе к Spotify, которая платит за каждое прослушивание, чем к Netflix, способной распределять высокие затраты на контент между растущим числом подписчиков. Если расходы увеличиваются вместе с выручкой, быстрый рост при низкой марже может не создавать стоимость, а разрушать ее.

Дополнительное давление на экономику отрасли создает конкуренция со стороны более дешевых и менее ресурсоемких решений, одним из примеров которых стала китайская DeepSeek. Ее появление показало, что для значительной части повседневных задач могут не требоваться самые мощные чипы и огромные массивы данных. Развитие такого сегмента способно усилить ценовую конкуренцию и осложнить попытки американских ИИ-компаний выйти на устойчивую прибыльность.

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Наиболее тревожным Дамодаран назвал сценарий, при котором ИИ полностью оправдает самые громкие ожидания инвесторов. По его словам, рынок стоимостью в десятки триллионов долларов может сформироваться только в том случае, если технология начнет массово заменять людей, а не останется вспомогательным инструментом для повышения производительности. В таком предельном сценарии работу может потерять до половины специалистов умственного труда.

«Страшно то, что большие истории, которые оправдывают ИИ, если они сбудутся, создадут безумные издержки для общества, о которых нам стоит думать уже сейчас», — заявил Дамодаран.

Крупные технологические компании, по оценке профессора, вступили на непривычную для себя территорию. Дамодаран владеет акциями пяти из семи компаний «Великолепной семерки», а в Amazon с перерывами инвестирует с 1997 года. Теперь при оценке этих корпораций ему приходится анализировать не только маржу и новые направления бизнеса, но и капитальные расходы, сроки амортизации и будущую стоимость инфраструктуры.

Компании, привыкшие расти при минимальных вложениях в основные средства, теперь строят дата-центры и другую масштабную инфраструктуру. Срок ее амортизации может достигать десяти лет, хотя само оборудование рискует устареть уже через пять. «Я не уверен, что они до конца понимают, во что ввязываются», — отметил профессор.

В качестве альтернативы Дамодаран привел Apple, которая осторожнее конкурентов подходит к расходам на ИИ. Инвесторы и аналитики критикуют компанию за сдержанность, однако профессор считает такую позицию оправданной. Она позволяет Apple учиться на ошибках конкурентов и не вкладывать десятки миллиардов долларов в инфраструктуру, с которой компания прежде почти не работала.

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