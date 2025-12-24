Гонка за лидерство в искусственном интеллекте становится самой дорогой в истории технологий. Генеральный директор Microsoft по искусственному интеллекту Мустафа Сулейман заявил, что в ближайшие 5–10 лет конкуренция в этой сфере будет стоить сотни млрд долларов. Он подчеркнул, что эта сумма не включает огромные затраты на привлечение ведущих исследователей и инженеров, пишет Business Insider.

Freepik

Сулейман сравнил Microsoft с масштабной строительной компанией, которая создает гигаватты вычислительной мощности для развития ИИ. Он отметил, что такие инвестиции дают крупным корпорациям структурное преимущество. С капитализацией в $3,54 трлн и квартальной выручкой почти в $78 млрд Microsoft обладает ресурсами, которые трудно превзойти.

Главная задача Сулеймана — сделать Microsoft самодостаточной в разработке передовых моделей и собрать команду суперспециалистов мирового уровня. Он утверждает, что компания движется к созданию лучшего и самого безопасного суперинтеллекта, ориентированного на интересы человека.

При этом Сулейман выразил сомнение в способности стартапов конкурировать с технологическими гигантами из-за запредельной стоимости входа в отрасль. Он указал, что только неожиданный прорыв может изменить баланс сил, дав шанс более мелким игрокам.

Microsoft не одинока в этой гонке. Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг ранее заявил, что готов потратить сотни миллиардов долларов, даже с риском нецелевого расходования, лишь бы не отстать в развитии ключевой технологии. Он считает, что компания, упустившая момент появления сверхразума, останется не у дел.

Крупнейшие технологические компании, включая Microsoft, Meta, Google и Amazon, уже инвестируют миллиарды в инфраструктуру для ИИ, расширяя центры обработки данных и вычислительные мощности. Таким образом, битва за искусственный интеллект перешла в фазу, где победа определяется не только инновациями, но и беспрецедентными финансовыми ресурсами.

* — признана в России экстремистской и запрещена.