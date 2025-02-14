В ходе первого в 2025 году заседания, совет директоров Банка России оставил ключевую ставку неизменной. Точно такое же решение регулятор принял в декабре 2024 года, но тогда оно стало неожиданностью для экспертов.

В сообщении Центробанка сказано, что совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Это связано с тем, что текущее инфляционное давление остается высоким. Вместе с тем отмечается, что охлаждение кредитной активности стало более выраженным, а также растет склонность населения к сбережению.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. «В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре», — отметили в Центробанке.

Представители Центробанка считают, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий способствует формированию необходимых предпосылок для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Для оценки целесообразности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, будет учитываться скорость и устойчивость снижения инфляции. В базовом сценарии потребуется более длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

По итогам декабря портфель корпоративных кредитов сократился на 0,2% по сравнению с ноябрем, портфель потребительских кредитов сократился на 1,9%, а темпы роста ипотеки сохранились на уровне 0,4% за месяц, говорится в обзоре ЦБ.

«В январе, по оперативным данным, кредитование организаций и населения продолжило замедляться», — отмечали аналитики ЦБ в информационно-аналитическом комментарии. Кроме того, банки прогнозировали дальнейшее снижение спроса на кредиты в первом квартале 2025 года, хотя оно и носит в том числе сезонный характер, указывали они.

Февральский мониторинг Банка России показал, что компании резко улучшили свои ожидания изменения цен на продукцию на ближайшие три месяца: с 27,8% в январе до 23,4%. Ожидания бизнеса по объему производства остались на январских уровнях, а по спросу выросли с 10,2 до 11 п. При этом инфляционные ожидания населения в январе достигли годового максимума — 14%.

Что касается текущей инфляции, то она в последнюю неделю, предшествующую заседанию ЦБ, ускорилась с 9,92 до 9,99% в пересчете на год, следует из обзора Министерства экономического развития. Но в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, ранее отмечали в Банке России. Цель ЦБ по инфляции — 4%.

Кроме того в феврале рубль значительно укрепился. В начале месяца доллар стоил 99,9 руб., а 14 февраля — уже 91 руб. Резкое укрепление российской валюты началось после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 марта 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.не.

Ранее Центральный банк России ответил в своем Telegram-канале на вопросы россиян, присланные в специальный бот организации. Первую часть интервью регулятор посвятил опасениям по поводу заморозки вкладов. Центробанк назвал эту перспективу вредным мифом и объяснил, почему такой сценарий невозможен.