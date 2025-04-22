Duolingo скоро поможет освоить еще один новый навык — шахматы. Новый курс будет использовать короткие головоломки, такие как перемещение коня в правильное место для отработки его L-образного движения или шахи короля, застрявшего в углу, чтобы помочь вам обучиться игре. Также можно будет играть мини-матчи или полные партии против персонажа Duolingo Оскара, который выступает в качестве тренера на протяжении всех уроков.

Подход команды заключается в том, чтобы «сделать шахматы максимально доступными», — рассказал The Verge менеджер по продуктам группы Duolingo Эдвин Бодж. В курсе будут представлены уроки для самых разных уровней мастерства, так что люди смогут приступить к занятиям на том уровне, на котором они уже знакомы с шахматами.

Шахматы будут добавлены к уже доступным урокам по музыке и математике. «Пока у нас нет других планов, думаю, мы просто посмотрим, как пройдет этот запуск, а потом будем двигаться дальше», — сказал инженер-программист Duolingo Сэмми Сигел.

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По словам Моники Эрл, PR-директора Duolingo, курс по шахматам запускается в бета-тестировании на iOS на английском языке. Эрл предполагает, что через четыре-шесть недель больше людей на iOS смогут попробовать его, а затем он перейдет на Android и станет доступен на других языках.