Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому льготные программы кредитования сельских жителей на улучшение условий проживания будут дополнительно профинансированы более чем на 4,8 млрд руб. Выделенные из резервного фонда правительства России средства будут направлены преимущественно на программу сельской ипотеки.

Более 4,7 млрд руб. из выделенных средств предназначены для возмещения банкам недополученных доходов по программе. Сумма будет предоставлена на покупку или строительство жилья на сельских территориях под 3% годовых.

Это позволит выполнить в 2024 году обязательства не менее чем по 142,8 тыс. таким жилищным кредитам, следует из постановления.

Оставшаяся часть, составляющая около 81,7 млн руб., предназначена для возмещения недополученных доходов по потребительским кредитам, которые выдаются сельским жителям для благоустройства домовладений.

Дополнительная поддержка в таком объеме позволит обеспечить в 2024 году обязательства не менее чем по 18,4 тыс. льготным потребительским кредитам, выданным на такие цели, следует из документа.

В постановлении отмечено, что Минсельхоз, который является оператором программы сельской ипотеки, должен отчитаться об использовании выделенных средств до 1 марта 2025 года.

Напомним, что сельская ипотека под 3% была запущена в 2020 году. К ноябрю 2024 года россияне зарегистрировали 97,8 тыс. льготных кредитов, большая часть (87,1%) была оформлена по договору купли-продажи. Об этом сообщили эксперты Росреестра.