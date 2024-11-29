Эксперты Росреестра подсчитали, сколько льготных кредитов было выдано в рамках программ сельской и дальневосточной ипотеки за время их действия. Также в ведомстве проанализировали, в каких регионах и какое жилье чаще всего покупали заемщики с помощью этих ипотек.

Сельская ипотека под 3% была запущена в 2020 году. К ноябрю 2024 года россияне зарегистрировали 97,8 тыс. льготных кредитов, большая часть (87,1%) была оформлена по договору купли-продажи.

По данным ведомства, наибольшей популярностью сельская ипотека пользовалась в Приволжском федеральном округе, где было оформлено больше трети (35%) льготных кредитов — 34,1 тыс.

На втором месте Центральный федеральный округ. Тут было зарегистрировано 16,8 тыс. сельских ипотек, или 17% от всего объема.

В этих округах лидерами стали республики Башкирия (5,8 тыс. льготных ипотек), Удмуртия (4,7 тыс.), Татарстан (4,4 тыс.), а также Курская (1,7 тыс.), Белгородская (1,7 тыс.) и Воронежская (1,6 тыс.) области.

Тройку лидеров среди федеральных округов по спросу на сельскую ипотеку замыкает Сибирский округ. Здесь заемщики с начала запуска программы оформили 15,8 тыс. кредитов (16,1%). Чаще всего это были жители Омской (4,4 тыс. кредитов), Новосибирской (2,5 тыс.) и Иркутской (2,4 тыс.) областей.

С начала действия дальневосточной и арктической ипотеки под 2% с декабря 2019 года было зарегистрировано 105,4 тыс. льготных кредитов. Чуть меньше половины (46,5 тыс.) из них было оформлено на готовое жилье по договорам купли-продажи.

Почти столько же (41 тыс.) — на строящееся жилье по договорам долевого участия (ДДУ). Еще 10,5 тыс. кредитов пришлись на договоры уступки прав требования по ДДУ.

Чаще всего дальневосточную ипотеку оформляли жители Якутии. С начала запуска программы там было выдано 26,2 тыс. льготных кредитов. Второе место (21%) занимает Приморский край, где было оформлено 21,9 тыс. ипотек.

В топ-5 регионов по спросу на эту льготную программу также вошли Республика Бурятия (16 тыс.), Хабаровский край (13,2 тыс.) и Амурская область (9,5 тыс.).

В декабре 2023 года появилось еще одно направление — арктическая ипотека. По данным Росреестра, по ней с момента запуска было зарегистрировано 7,3 тыс. сделок.

Более 80% из них пришлись на готовое жилье. Лидерами по спросу стали Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Там было выдано 3,5 тыс. льготных кредитов.

В то же время спрос на льготные кредиты в России продолжает снижаться. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в октябре 2024 года в России их было выдано на 191,39 млн руб.

Это на 64% меньше, чем год назад (530,43 млрд руб. в октябре 2023 года), и на 16% меньше, чем месяцем ранее (228,69 млрд руб. в сентябре 2024 года).

Наиболее значительно выдача ипотечных кредитов по всем льготным ипотечным программам в октябре сократилась в Якутии. Там снижение составило 50% — с 4,83 млрд руб. в сентябре до 2,42 млрд руб. в октябре. В этом же регионе, по данным ОКБ, одна из самых высоких долей льготного ипотечного кредитования — 79%.

Как сообщалось ранее, к середине 2025 года в России может появиться льготная ипотека для врачей и учителей. Льготная ипотека для некоторых категорий госслужащих может появится в середине лета 2025 года. Ставка по ней составит 12%.