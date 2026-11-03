На технологическом рынке готовится одна из крупнейших сделок по слиянию и поглощению за всю историю индустрии. Компания Marvell заключила соглашение о покупке производителя оптических компонентов Lumentum за $115 млрд. Покупка Lumentum позволит Marvell стать абсолютным лидером в сфере периферийных комплектующих для ИИ-систем.

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Объединенная корпорация сможет предложить клиентам максимально широкий спектр продуктов, который будет охватывать все уровни от базовых микрочипов до комплексных решений для центров обработки данных. Ожидается, что процесс слияния окончательно завершится в первой половине календарного 2028 года.

Этот срок обусловлен необходимостью проведения тщательных проверок, и сделка состоится только в том случае, если акционеры обеих компаний и государственные регулирующие органы дадут свое официальное согласие.

Важную роль в подготовке этого соглашения сыграла корпорация Nvidia, которая незадолго до анонса оказала масштабную финансовую поддержку обоим участникам слияния. Разработчик графических процессоров выделил $2 млрд в виде инвестиций для компании Lumentum. Эти средства компания планировала направить на поддержку научно-исследовательских работ и расширение производственных мощностей по выпуску передовых лазерных компонентов.

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Позднее в том же месяце представители Marvell также объявили о получении инвестиций от Nvidia на аналогичную сумму в $2 млрд. В данном случае финансовые вливания предназначались для усиления портфеля Marvell в области оптических сетей и разработки новых микросхем.

В то время как Marvell готовится к мегасделке, корпорация Salesforce продолжает собственную череду покупок и планирует приобрести оборонный технологический стартап Rune за $375 млн.

На другом полюсе рынка аппаратного обеспечения находится компания Intel, чьи акции недавно пережили сильный обвал. Это падение котировок привело к тому, что стоимость правительственной доли в компании сократилась сразу на $12 млрд.

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