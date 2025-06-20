Акции производителя коллекционной игрушки Лабубу, китайской компании Pop Mart за два дня упали на 8,8%, что привело к потере компанией $3,93 млрд капитализации. Об этом сообщает The South China Morning Post (SCMP).

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Причиной стала статья в People’s Daily, официальном издании Коммунистической партии Китая, где бизнес-модель Pop Mart назвали «ловушкой», стимулирующей повторные покупки из-за непредсказуемых наград.



Основу бизнеса Pop Mart составляют «слепые» коробки (blind box) и карты, содержимое которых скрыто в запечатанной упаковке. Это побуждает коллекционеров к многократным покупкам в надежде найти редкие экземпляры, шанс на которые составляет менее 2%.

Газета, ссылаясь на юристов и ученых, отметила, что такие продукты особенно опасны для несовершеннолетних, у которых еще не сформированы самоконтроль и психологическая зрелость. People’s Daily призвала ужесточить регулирование для защиты детей.

Небольшие коллекционные фигурки Лабубу, которые внезапно свели мир с ума, придумал гонконгский художник Kasing Lung. Это персонаж из иллюстрированных книг «Монстры» (The Monsters), которые были впервые опубликованы в 2015 году. Игрушку в 2019 году выпустил китайский бренд Pop Mart.

В каждой коллекции — десятки вариаций персонажей, но их всех объединяют несколько отличительных черт: большая голова, маленькое тело и обязательно широкая улыбка, обнажающая ряд острых зубов.

Игрушки продаются запечатанными в формате blind box: покупатель не знает заранее, какая именно версия Лабубу ему попадется. Отсюда стремление собрать всю коллекцию. Фигурки выпускаются ограниченным тиражом.