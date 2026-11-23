Группа «Арнест», недавно ставшая владельцем российских активов Reckitt, намерена оспорить иск на 427,6 млн руб. из-за упаковки геля Woolite. Претензии предъявила Lab Industries, выпускающая «Ласку»: компания считает, что оформление конкурирующего средства нарушает ее права. Ранее ФАС обнаружила в действиях ответчика признаки недобросовестной конкуренции.

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Спор рассматривает Арбитражный суд Москвы. Lab Industries требует компенсацию от ООО «Рекитт Бензикер» — компании, представлявшей в России британскую Reckitt и выпускавшей товары под марками Finish, Vanish, Calgon, Cillit Bang и Tiret. Истец утверждает, что дизайн упаковки Woolite настолько близок к оформлению «Ласки», что может создавать путаницу у покупателей. Об иске сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с разбирательством.

До суда Lab Industries пыталась добиться оценки действий конкурента со стороны ФАС. Жалобу на оформление Woolite компания направила осенью 2025 года. В июле 2026-го антимонопольная служба зафиксировала признаки недобросовестной конкуренции. Однако для взыскания компенсации этого недостаточно: арбитражу предстоит отдельно установить нарушение исключительных прав и проверить расчет требований. Lab Industries не стала комментировать процесс.

Смена собственника ответчика произошла в начале ноября 2026 года, когда «Арнест» завершил приобретение российских активов Reckitt. При этом Woolite в периметр сделки не включили. Новый владелец не собирается производить товары под этой маркой, но намерен оспорить иск Lab Industries, считая претензии необоснованными.

Решение ФАС не связывает суд при рассмотрении вопроса о нарушении товарных прав, объясняет управляющий партнер Nordic Star Анна Заброцкая. Размер компенсации может определяться в диапазоне от 10 тыс. до 10 млн рублей или рассчитываться исходя из двукратной стоимости товаров с незаконно использованным обозначением либо права на применение товарного знака. По наблюдениям управляющего партнера «Пугачева и партнеры» Татьяны Пугачевой, суды по таким делам часто взыскивают меньше заявленного. Урегулирование конфликта через мировое соглашение также остается возможным.

«Ласка» занимает заметное место в своей товарной категории: по итогам 2025 года бренд оказался на шестой строчке рейтинга продаж в офлайн-магазинах среди марок бытовой химии. Такие данные привел гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Woolite тоже продается в крупных сетях, однако представлен там менее широко. В январе—июне 2026 года российский рынок бытовой химии и средств гигиены вырос на 8,6%, до 505 млрд рублей.

Lab Industries стала самостоятельной компанией после отделения от немецкой Henkel в январе 2023 года. Сейчас ее российский бизнес объединяет девять заводов, производящих «Ласку», «Персил», клей «Момент», а также товары под марками Syoss, Gliss Kur и Schauma. Финансовые результаты за 2025 год: выручка ООО «Лаб Индастриз» увеличилась на 2,8%, до 94,3 млрд руб., чистая прибыль упала на 13%, до 17 млрд рублей, следует из данных СПАРК.

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