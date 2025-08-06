Производитель шоколада Dove и M&M’s, корпорация Mars, заключила лицензионное соглашение с американской агротехнологической компанией Pairwise с целью ускорить развитие более устойчивых к климату и болезням сортов какао.

Freepik

Mars получает доступ к инструментам редактирования генома CRISPR, которые позволяют ученым изменять ДНК растений точечно, чтобы быстрее добиваться желаемых характеристик без долгих циклов традиционной селекции.

Вопрос устойчивости поставок становится критичным после того, как урожай какао в Кот-д’Ивуаре и Гане — крупнейших мировых производителях — значительно сократился из-за неблагоприятных погодных условий и распространения болезней, включая вирус вздутия побегов. Это привело к резкому росту мировых цен на какао.

По словам директора по наукам о растениях Mars Карла Джонса, цель сотрудничества — помочь справиться с глобальными вызовами, которые испытывает культура какао из-за климатических изменений, болезней и других стрессовых факторов. CRISPR позволит ускоренно получать растения с целевыми признаками, сократив время ожидания с десятилетий до нескольких лет.

Генеральный директор Pairwise Том Адамс отметил, что использование точечной генной модификации уже доказало эффективность в создании устойчивых к болезням и погодным аномалиям сортов других культур.

Инициатива Mars отражает глобальные тенденции. Евросоюз согласовывает новые правила, смягчающие регулирование генно-редактированных растений, если речь идет о методах без внедрения чужеродной ДНК. Швейцария, являющаяся центром переработки какао, обсуждает аналогичные послабления в действующем законодательстве для ускорения аграрных инноваций.