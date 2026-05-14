Производитель мясной продукции ХСкаут открыл pre-IPO раунд на 450 млн руб. через инвестиционную платформу Zorko. Как рассказали «Инку» в пресс-службе инвестплатформы, компания планирует направить средства на покупку мясокомбината в Ленинградской области и расширение производственных мощностей.

По данным компании, сейчас около 35% раунда уже закрыто в частном формате. Оценка бизнеса до привлечения инвестиций составляет 900 млн руб., инвесторам предлагают 33% компании. Минимальный пакет для участия — 36 тыс. руб.

ХСкаут выпускает мясную продукцию под брендами MЯSOET, Meat Company, «Стейкомания» и Exclusive Collection. Компания поставляет продукцию в «Азбуку вкуса», «Перекресток», «Ленту», Metro и «Яндекс Лавку», а также работает с гостинично-ресторанным бизнесом.

Деньги инвесторов компании нужны из-за почти полной загрузки собственного производства и нехватки дополнительных мощностей, чтобы обеспечить спрос.

«Например, спрос от „Яндекс Лавки“ мы можем удовлетворить лишь на 10%. X5 и „Лента“ также наращивают заказы по рамочным контрактам», — заявил сооснователь компании Нодар Узарашвили.

Ключевым активом сделки станет Рощинский мясокомбинат в Ленинградской области. Компания приобретает площадку за 330 млн руб., тогда как сам актив оценивается в 408 млн руб. После запуска завод позволит ХСкаут перейти к полному производственному циклу — от разделки мяса до выпуска готовой продукции.

В компании рассчитывают, что это позволит не только увеличить объемы производства, но и расширить ассортимент, а также усилить позиции в федеральном ретейле.

По итогам 2025 года выручка ХСкаут составила 542 млн руб., а чистая прибыль — 35,4 млн руб. По данным компании, за последние два года выручка выросла более чем в полтора раза.

Основатели ХСкаут Нодар Узарашвили и Владимир Эккель также развивают ресторанную группу Meat_Coin, которая в прошлом году уже привлекала инвестиции через платформу Zorko.

Что это значит для бизнеса

На фоне дорогого банковского финансирования и снижения активности классического венчурного рынка российские компании среднего размера все чаще используют pre-IPO и краудинвестинговые платформы как альтернативный способ привлечения капитала. Особенно это заметно в сегментах с понятной бизнес-моделью — производстве, общепите и товарах общего потребления

