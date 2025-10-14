Финская компания Oura, производитель «умных» колец для мониторинга здоровья, привлекла $900 млн в новом раунде финансирования под руководством Fidelity Management & Research Company, пишет TechCrunch. В раунде приняли участие новый инвестор ICONIQ, а также Whale Rock и Atreides.

Oura

Новое финансирование оценило компанию примерно в $11 млрд, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего раунда в декабре прошлого года, когда оценка составляла $5,2 млрд. Bloomberg ранее сообщал, что Oura закрывает новое финансирование при оценке $11 млрд.

«Это новое финансирование — свидетельство силы бизнеса Oura и доверия, которое миллионы пользователей оказывают нам каждый день», — заявил генеральный директор Том Хейл.

Компания планирует направить привлеченные средства на инновации в области искусственного интеллекта и производства, внедрение новых функций для здоровья и расширение глобальной дистрибуции.

С момента запуска Oura продала более 5,5 млн умных колец, причем более половины этих продаж пришлось на прошедший год. В 2024 году выручка компании более чем удвоилась и достигла $500 млн. В текущем году ожидается продолжение роста с прогнозом превышения отметки в $1 млрд. Согласно отчету IDC, опубликованному в прошлом году, Oura контролирует более 80% рынка умных колец.

Компания также меняет демографию своих клиентов: на конференции Elevate в Торонто коммерческий директор Oura Дороти Килрой сообщила, что женщины в возрасте около двадцати лет становятся ключевым сегментом рынка для компании.

В октябре прошлого года Oura представила последнюю модель — Oura ring 4, а в этом месяце выпустила керамические версии кольца и новую зарядную док-станцию.

Помимо оборудования для отслеживания здоровья, компания расширяется в сферу медицинских тестов: в этом месяце Oura запустила в приложении функцию Health Panels, позволяющую пользователям заказать анализ крови за $99 в одной из 2 тыс. лабораторий Quest Diagnostics по всей территории США. Хотя Oura не предоставляет медицинские консультации, пользователи смогут просматривать результаты в приложении и общаться с ИИ-ботом для получения общих рекомендаций.