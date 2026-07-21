Союз производителей БАД попросил премьер-министра Михаила Мишустина доработать правила проверки товаров на маркетплейсах. В СП БАД сочли, что утвержденный механизм не позволит полностью пресечь продажу контрафактной продукции и товаров с описаниями, которые вводят покупателей в заблуждение.

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Постановление правительства № 821 от 2 июля 2026 года установило новый порядок проверки карточек, который заработает 1 октября. Маркетплейсы будут сверять сведения о товарах с государственными информационными системами и при необходимости проводить дополнительные проверки. Однако в СП БАД сочли эти меры недостаточными, поскольку описания свойств, изображения упаковки и категории товаров могут остаться вне автоматического контроля площадок.

Дополнительные опасения СП БАД вызвали сроки поэтапного запуска проверок. Новые карточки начнут проверять с 1 октября 2026 года, уже опубликованные — до 29 марта 2027-го, а контроль прав на использование товарных знаков заработает 1 марта. Союз попросил ускорить последний этап, распространить проверку на всю информацию в карточках и установить единые критерии расхождений, при которых товар следует блокировать.

Маркетплейсы по-разному оценили предложение производителей. В Wildberries назвали дополнительные требования избыточными и заявили, что сведения о товарах для здоровья уже проходили усиленную проверку. Ozon поддержал инициативы, способные повысить прозрачность рынка, но отметил, что часть предложенных мер уже применялась. До публикации карточки площадка автоматически сверяла информацию с реестрами Роспотребнадзора и системой «Честный знак».

Глава совета по электронной коммерции ТПП России Алексей Федоров назвал полную проверку карточек практически невыполнимой. На маркетплейсах было представлено более 50 млн активных товарных позиций, а ежедневно продавцы создавали до 500 тыс. новых карточек. По его словам, проверка состава продукции, соответствия ГОСТам и техническим условиям, фотографий и описаний потребовала бы ресурсов, которых не было ни у площадок, ни у надзорных органов. Ответственность за полноту и достоверность сведений при этом уже лежала на производителях.

В Минэкономразвития ответили, что закон о платформенной экономике уже предусматривал проверку партнеров площадок и сведений в карточках товаров, в том числе БАД. Ведомство подготовило перечень государственных информационных систем для взаимодействия с маркетплейсами и предварительный список площадок для включения в специальный реестр. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко добавили, что при разработке правил власти стремились защитить рынок от контрафакта и одновременно не создавать избыточную нагрузку на продавцов.

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