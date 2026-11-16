Ассоциации производителей электроники попросили Минпромторг смягчить новые требования к компаниям, претендующим на отраслевые льготы. По мнению участников рынка, обязательное реинвестирование налоговой экономии и требование подтверждать большую часть выручки отечественной продукцией могут привести к росту цен и исключению ряда предприятий из профильного реестра.

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Обращения в министерство направили несколько отраслевых объединений, в том числе «Консорциум печатных плат», «Телекоммуникационное оборудование» и «Содружество производителей светотехники». Копии писем есть у «Коммерсанта». По словам собеседников издания, аналогичные предложения подготовили и другие ассоциации.

Речь идет об изменениях в правила ведения реестра организаций радиоэлектронной промышленности. Сейчас для включения в него компании должны подтвердить, что не менее 70% их доходов приходится на профильную деятельность. Статус дает право на льготную ставку налога на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов и преференции при госзакупках.

В октябре Минпромторг предложил обязать компании направлять на развитие производства сумму, вдвое превышающую экономию от налоговых льгот. Кроме того, не менее 70% выручки от реализации электроники, созданной на основе собственных разработок, должно будет приходиться на продукцию из российского реестра. В министерстве объясняли инициативу необходимостью увеличить инвестиции в отрасль, расширить ассортимент и создать высокотехнологичные рабочие места.

Ассоциации предлагают отказаться от требования по минимальной доле выручки от реализации собственной продукции из реестра, а обязательные инвестиции ограничить размером полученной налоговой экономии. Также они просят предусмотреть переходный период и расширить перечень направлений, на которые разрешат направлять средства. С аналогичными предложениями в октябре выступала и другая отраслевая ассоциация.

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Гендиректор «Консорциума печатных плат» Ольга Кожуховская считает обоснованной саму идею направлять налоговую экономию на развитие производства, но называет двукратный размер инвестиций чрезмерным. По ее словам, многие предприятия уже учитывают эти средства в производственных расходах и инвестиционных планах. Дополнительные обязательства могут увеличить себестоимость продукции и в итоге привести к повышению цен.

Требование о доле реестровой продукции также может оказаться трудновыполнимым: значительная часть российской электроники продается на коммерческом рынке, где включение товара в реестр не обязательно, пояснила Кожуховская. Консорциум предлагает вводить норматив постепенно — от 30% до 70%, учитывая особенности разных сегментов отрасли.

Заместитель директора по связям с госорганами производителя электроники Fplus Лев Гринин отметил, что налоговые льготы стали для многих предприятий важным условием работы на фоне ограниченного доступа к кредитам. Новые требования к коммерческой деятельности компаний, по его мнению, могут дать обратный эффект, особенно если вводить их в период кризиса.

При этом часть участников рынка поддерживает инициативу. В YADRO заявили, что предложенная редакция постановления устраивает компанию, поскольку должна стимулировать развитие собственных разработок. Представитель «Байкал Электроникс» также назвал требования Минпромторга обоснованными. По его словам, компании, претендующие на статус отечественных производителей, должны выпускать российскую продукцию, а не использовать реестр формально. Сокращение числа таких участников, считают в компании, пойдет отрасли на пользу.

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