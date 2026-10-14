Ассоциация РАТЭК выступила за изменение механизма технологического сбора на электронику. Отраслевое объединение считает, что нынешние правила могут увеличивать платежи поставщиков из-за задержек с регистрацией новых моделей. В результате дополнительные затраты, по оценке участников рынка, способны поднять розничные цены на отдельные виды устройств на 1–9%.

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В обращении к Минпромторгу от 9 октября президент РАТЭК Александр Онищук предложил пересмотреть коэффициенты, от которых зависит размер сбора. Если товар отсутствует в государственной системе мониторинга маркировки, надбавку к базовому тарифу предлагают снизить с 33 до 10%. Для продукции, сведения о которой уже внесены в систему, скидку хотят увеличить с 33 до 70%. При таком подходе платеж составит 110% базовой ставки для немаркированных товаров и 30% для маркированных — против 133 и 67% в проекте ведомства.

По мнению ассоциации, проблема связана с тем, что размер платежа зависит от статуса товара в информационных системах, а не только от действий компании. Заявка на включение модели в справочник Минпромторга может находиться на рассмотрении, хотя поставщик уже выполнил необходимые процедуры. При этом ведомство обновляет справочник раз в три месяца, что создает риск применения повышенного тарифа к новым устройствам.

РАТЭК подсчитала, что из-за задержек от 35 до 50% высокотехнологичных новинок могут подпадать под повышенную ставку в течение первых трех-шести месяцев продаж. Ассоциация предлагает также исключить из-под сбора товары, прошедшие таможню до 1 декабря 2026 года, но поступившие в оборот позднее. Еще одна инициатива — возвращать уплаченный сбор при вывозе продукции за рубеж, включая реэкспорт.

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Для производителей дополнительные расходы означают риск потерять часть маржи или переложить затраты на покупателей. Директор дизайн-центра ГК «Аквариус» Виктория Рассомагина указывает, что сбор не должен ухудшать позиции российских товаров за пределами страны. В электронике, где конкуренция во многом строится на себестоимости, даже небольшая надбавка может повлиять на выбор покупателей.

Минпромторг рассчитывает получить от сбора 136 млрд рублей за шесть лет, в среднем около 22 млрд рублей ежегодно. Заместитель директора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Баумана Алексей Ершов сомневается, что разница между ставками в предложенной схеме ведомства станет заметным стимулом для локализации производства. Представитель Fplus Лев Гринин считает, что влияние самого сбора на цены будет ограниченным, но он добавится к другим расходам производителей — в том числе к затратам на комплектующие и доставку, повышению НДС и колебаниям валютного курса.

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