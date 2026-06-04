Минпромторг сдвигает старт технологического сбора на электронику: вместо 1 сентября он заработает с 1 декабря 2026 года — отсрочка составила три месяца. Соответствующее решение озвучил на ПМЭФ-2026 заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, уточнив, что перенос согласован в ответ на запросы участников рынка.

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Под действие сбора подпадет вся электроника, реализуемая на территории России, — безотносительно страны происхождения. Импортные устройства и продукция отечественного производства облагаются на равных основаниях. Конкретные ставки и номенклатура товаров пока остаются за правительством: именно оно формирует итоговый перечень и размеры платежей.

«Много было на эту тему прений, но в конечном счете решение приняли», — подчеркнул Шпак.

Правовая конструкция выстраивается через пакет поправок к закону о промышленной политике. Изменения закрепляют технологический сбор как самостоятельный инструмент финансирования электронной и радиоэлектронной отрасли, а также разработки новых технологических решений. Сбор будет вводиться в два этапа: сначала под него подпадет конечная аппаратура — смартфоны, ноутбуки и прочая готовая техника, а затем — компонентная база и модули.



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По замыслу Минпромторга, собранные средства станут инвестиционным источником для отрасли.

«Введение такого института позволит нам правильно балансировать вопросы спроса и предложения на электронную продукцию на внутреннем рынке», — пояснил Шпак.

Фактически речь идет об инструменте перекрестного субсидирования: нагрузка на производителей и импортеров потребительской электроники должна создать ресурс для поддержки более глубоких отраслей — производителей компонентной базы и модулей.

Перенос срока на три месяца дает производителям и ретейлерам дополнительное время для адаптации ценовой и логистической политики. Вместе с тем участники рынка продолжают дискутировать о конкретных ставках сбора, которые пока не раскрываются.

По мнению ряда отраслевых экспертов, техсбор в конечном счете отразится на розничных ценах — особенно в сегменте импортной техники, занимающей значительную долю российского рынка потребительской электроники.

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