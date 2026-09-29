Российские дата-центры будут потреблять все больше электроэнергии по мере роста ИИ-нагрузки. К 2030 году их энергопотребление достигнет 26,2 млрд кВт/ч — на 76% больше, чем в 2025-м, прогнозируют аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).

Unsplash

Главным источником роста станет искусственный интеллект. Энергопотребление ИИ-нагрузок за пять лет увеличится с 2,6 млрд до 10,5 млрд кВт•ч — примерно в четыре раза. В результате на ИИ придется около 70% всего прироста энергопотребления дата-центров.

Остальные направления будут расти заметно медленнее. Энергопотребление colocation-площадок — дата-центров, где компании арендуют место и инфраструктуру для собственных серверов, — увеличится с 6,4 млрд до 7,9 млрд кВт/ч, корпоративных ЦОДов — с 3,5 млрд до 4 млрд, а облаков без ИИ-нагрузки — с 2,4 млрд до 3,8 млрд кВт•ч. Таким образом, потребление облачной инфраструктуры вырастет примерно на 60%, colocation — на четверть, а собственных ЦОДов компаний — на 15%.

Рост ИИ-нагрузки может изменить и географию российского рынка ЦОДов. По прогнозу НРА, доля мощностей Москвы и Московской области сократится с 72% в 2025 году до 51% к 2030-му. Одновременно доля регионов за пределами двух столиц вырастет с 20% до 41%, тогда как оставшаяся часть придется на Петербург и Ленинградскую область. Почти две трети ИИ-нагрузки, по оценке агентства, к этому времени будет размещено за пределами Москвы и Петербурга.

Для обучения ИИ-моделей близость к конечному пользователю менее важна, чем доступ к свободным энергомощностям, отмечают в НРА. В качестве примера агентство приводит проект Cloud X в Иркутской области мощностью 154 МВт. При этом colocation и другие коммерческие ЦОДы, по прогнозу НРА, по-прежнему будут в основном сосредоточены в Московском регионе.

Читайте также В России появился реестр ЦОДов с оценкой уровня надежности

Участники рынка не разделяют прогноз НРА о столь резком снижении роли Москвы. Президент Ассоциации участников отрасли ЦОДов Игорь Дорофеев считает, что на столичный регион по-прежнему может приходиться около 75% мощностей. По его словам, в регионах пока нет достаточного числа площадок сопоставимого масштаба, тогда как спрос в Москве остается высоким.

Следующая волна строительства ЦОДов все же может быть более распределенной, считает директор по развитию и эксплуатации РТК-ЦОД Константин Степанов. Среди перспективных направлений он называет Петербург, Урал и Сибирь. Главным фактором при выборе площадки, по его словам, становится уже не столько цена электроэнергии, сколько возможность получить необходимую мощность и подключиться к сети в разумные сроки.

Рост нагрузки одновременно повышает требования к энергоэффективности дата-центров. Ее измеряют с помощью показателя PUE — отношения всего энергопотребления ЦОДа к объему энергии, который непосредственно расходует серверное и другое вычислительное оборудование. Чем ближе значение к 1, тем меньше энергии уходит на охлаждение и другую вспомогательную инфраструктуру и тем эффективнее работает площадка.

НРА считает реалистичным PUE на уровне 1,1–1,3 для новых российских ЦОДов к 2030 году, а для ИИ-залов с жидкостным охлаждением — около 1,15. Среднее значение по рынку при этом может снизиться до 1,33. Лучший результат среди российских площадок сейчас, по данным агентства, показывает дата-центр М-100 компании VK с PUE 1,04, тогда как у других операторов показатель находится в диапазоне от 1,15 до 2.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.