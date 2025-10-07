Ассоциации российских производителей продуктов питания предложили ограничить долю собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте розничных сетей. По их мнению, крупные ретейлеры получают чрезмерные преимущества, выдавливая с полок независимые бренды, пишет «Коммерсантъ».

Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Инициатива предполагает установление нормативного предела доли СТМ в отдельных категориях товаров. Сейчас в ряде сетей под их марками продается до 70% ассортимента, что, по мнению производителей, подрывает конкуренцию и снижает разнообразие выбора для покупателей.

В свою очередь, представители торговых сетей указывают, что собственные бренды позволяют сдерживать цены и обеспечивать стабильное качество. В условиях инфляции и роста издержек СТМ стали способом поддержания покупательского спроса и сохранения маржи.

Для малого и среднего бизнеса это вопрос выживания: независимым производителям становится все труднее попасть на полки крупных сетей, где приоритет отдается собственным маркам. Ограничение доли СТМ могло бы открыть дополнительные возможности для локальных брендов и нишевых производителей, особенно в регионах.

Читайте также В Госдуму внесут законопроект, обязывающий торговые сети продавать товары местных производителей

Участники рынка признают, что модели сотрудничества между производителями и сетями нужно пересматривать. Обсуждается идея введения отраслевых рекомендаций по балансировке полочного пространства и доле СТМ, без жесткого регулирования.

По данным газеты, предложение уже направлено в Минпромторг. Ведомство рассматривает возможность организации рабочей группы с участием ритейлеров, производителей и профильных ассоциаций.

Эксперты отмечают, что спор между производителями и сетями отражает общий тренд — усиление влияния розничных брендов. Если государство вмешается, рынок может ожидать пересмотр условий контрактов и новая волна ценовых переговоров.