В пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что ее председатель Сергей Миронов намерен внести на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий торговые сети иметь в ассортименте не менее 10% товаров местного производства.

Миронов предлагает внести поправки в закон «О торговле». Этим он хочет обязать розничные компании продавать социально значимые товары местного производства. Их количество на полках магазинов должно составлять не менее 10% от общего числа реализуемых товаров, говорится в сообщении пресс-службы.

Законопроект должен коснуться всех торговых сетей, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства. Уточняется также, что органы государственной власти субъектов РФ будут вправе устанавливать исключения из указанного требования, исходя из фактических обстоятельств.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта создаст благоприятные условия для развития местного сельскохозяйственного производства, обеспечит потребителей более доступными продуктами питания.

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Там также отмечено, что одной из ключевых проблем продовольственного рынка является высокая степень централизации закупок федеральными торговыми сетями, что приводит к сложным и протяженным логистическим цепочкам, увеличивающим себестоимость товаров.

Предполагается, что инициатива поможет устранить эти проблемы путем стимулирования торговых сетей к закупке продукции у местных производителей. По мнению Миронова, это, в свою очередь, позволит снизить логистические издержки и обеспечить стабильный сбыт для предприятий агропромышленного комплекса субъектов РФ.