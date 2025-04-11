В пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что ее председатель Сергей Миронов намерен внести на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий торговые сети иметь в ассортименте не менее 10% товаров местного производства.
Миронов предлагает внести поправки в закон «О торговле». Этим он хочет обязать розничные компании продавать социально значимые товары местного производства. Их количество на полках магазинов должно составлять не менее 10% от общего числа реализуемых товаров, говорится в сообщении пресс-службы.
Законопроект должен коснуться всех торговых сетей, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства. Уточняется также, что органы государственной власти субъектов РФ будут вправе устанавливать исключения из указанного требования, исходя из фактических обстоятельств.
В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта создаст благоприятные условия для развития местного сельскохозяйственного производства, обеспечит потребителей более доступными продуктами питания.
Там также отмечено, что одной из ключевых проблем продовольственного рынка является высокая степень централизации закупок федеральными торговыми сетями, что приводит к сложным и протяженным логистическим цепочкам, увеличивающим себестоимость товаров.
Предполагается, что инициатива поможет устранить эти проблемы путем стимулирования торговых сетей к закупке продукции у местных производителей. По мнению Миронова, это, в свою очередь, позволит снизить логистические издержки и обеспечить стабильный сбыт для предприятий агропромышленного комплекса субъектов РФ.