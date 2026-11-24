В 21 регионе России подписаны законы о запрете розничной продажи вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Еще около 40 субъектов рассматривают такие ограничения, сообщил «Ведомостям» источник в Госдуме. В большинстве регионов запрет вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать пять лет.

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Право вводить ограничения регионы получили по закону № 186, подписанному президентом Владимиром Путиным 26 июня 2026 года. Раньше остальных запрет заработал в Пермском крае (с марта 2026 года) и Северной Осетии (с сентября). Еще в ряде субъектов, включая Карелию, Ленинградскую, Калининградскую и Амурскую области, его одобрили в окончательном чтении.

В Орловской области считают запрет преждевременным: по мнению регионального департамента промышленности и торговли, он не сократит число потребителей никотина, а лишь перенаправит спрос на другие табачные изделия. В Москве ограничения пока не приняты. Главный редактор агентства «Русский табак» Максим Королев и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допускают, что столица и Московская область могут сохранить продажи и привлечь покупателей из соседних регионов.

За январь — сентябрь 2026 года российский рынок ЭСДН и жидкостей сократился на 3% год к году, до 19,19 млрд руб., оценил председатель совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. Переток 5% спроса из Рязанской и Смоленской областей мог бы увеличить продажи в Москве на 15 млн руб. в год, или на 0,4%. Если запрет введет и Московская область, прирост может достичь 102 млн руб., или 2,9%.

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Часть потребителей может перейти на обычные сигареты и системы нагревания табака. В первый год после запрета продажи этих товаров в затронутых регионах могут вырасти соответственно на 2%, 6% и 11% для стиков, прогнозирует Федоров. Однако такая замена не компенсирует потери специализированной розницы: наценка на вейпы устанавливается продавцами самостоятельно, а разница между закупочной и розничной ценой обычных сигарет составляет лишь 3–7%, отмечает Королев.

Бизнес уже перестраивает ассортимент. «Меридиан трейд», управляющая брендом HQD в России, запустила марки классических сигарет и энергетиков. При дальнейшем расширении запретов выручка компании может сократиться до 50%, рассказал советник ее президента Марк Дудко. Дистрибуторы прекращают заказывать новые партии даже в регионах, где ограничения еще не действуют, и распродают остатки. В сентябре компания приостановила импорт новых моделей и устройств.

Одновременно растет риск ухода продаж в нелегальный сегмент. По оценкам Королева, на него уже приходится 60–90% рынка; часть спроса может перейти в мессенджеры и соцсети. В III квартале 2026 года доля нелегального оборота жидкостей и одноразовых вейпов превысила 84%, следует из данных «Infoline-аналитики». Бурмистров связывает усиление позиций нелегальных продавцов в том числе с ростом акциза: в 2026 году ставка достигла 49 руб. за 1 мл против 20 руб. в начале 2024-го. Уклоняющиеся от его уплаты компании получают ценовое преимущество.

По расчетам Федорова, небольшой магазин с месячной выручкой около 170 тыс. руб. после запрета может потерять от 735 тыс. до 1,39 млн руб. годового оборота. В первую очередь пострадают специализированные вейп-шопы, для которых эта продукция составляет основу продаж; часть из них может закрыться. Переток спроса в нелегальный сегмент также грозит сокращением налоговых поступлений региональных бюджетов.

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