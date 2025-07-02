Минпромторг России в 2026 году выделит субсидии до 2,5 млрд руб. на исследования и разработки в области промышленной робототехники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ ведомства. Производители поддерживают меры, но указывают на сложности с их получением.

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Среди новых мер поддержки на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР):

компенсация до 70% затрат на НИОКР для производителей роботов на три года;

до 90% (до 500 млн руб. в год и 2,5 млрд руб. за проект) для электронного машиностроения;

до 2 млрд руб. на пять лет для заказчиков НИОКР.

Кроме того, российские производители промышленных роботов и комплектующих получат субсидии на погашение займов Фонда развития промышленности (ФРП). Там пояснили, что предприятия, получившие финансирование на производство роботов, могут подать соответствующую заявку в Минпромторг. В фонде также объяснили, что размер финансирования проектов составляет от 20 млн до 1 млрд руб. на срок до пяти лет при базовой ставке по программе в 5% годовых, которую можно снизить до 3% или 1%.

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Глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров отметил, что субсидии требуют двух- или пятикратного объема продаж от суммы финансирования. Генеральный директор компании Technored Артем Лукин подчеркнул, что даже мелкая ошибка в документах может привести к отказу в субсидии без права доработки.

Без господдержки сложно покрыть затраты на НИОКР, достигающие сотен миллионов рублей ежегодно, добавил генеральный директор компании «Робопро» Константин Толстой. Он отметил, что для рентабельности нужен стабильный спрос на три-пять лет. Генеральный директор «Завода роботов» Александр Горькуша назвал субсидии важной опорой для окупаемости производства.

Ранее бюджет федерального проекта по робототехнике сократили на 1,7 млрд руб. с 5,6 млрд руб., а требования к локализации снизили на год, чтобы увеличить число компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки. Сейчас лишь одна компания соответствует критериям, а средний уровень локализации составляет 60–70%.